Мурат Гассиев: Мои цели - победа на Всемирной суперсерии и пояс Лебедева

Чемпион мира в первом тяжелом весе по версии IBF россиянин Мурат Гассиев поделился своими планами на будущее.

- Я очень рад, потому что это хороший турнир и прекрасная возможность для боксеров определить абсолютного чемпиона. Я готов к этому и нацеливаюсь на победу.

Также россиянин ответил на вопрос о возможном переходе в следующую весовую категорию: «Я не знаю. Я могу остаться в крузервейте и провести несколько защит. Возможно, я вновь встречусь с Денисом Лебедевым, потому что ситуация перед боем в декабре прошлого года сложилась не из приятных. Мы подписывали контракт на бой за два пояса, но за день до поединка было принято решение, что на кону будет только один. Мне нужен второй пояс», - заявил Гассиев.

