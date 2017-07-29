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Владимир Пильгуй: «Рубин» начнет свое восхождение с матча против «Арсенала»

Источник:  Газета.RuКомментарии

Известный советский вратарь Владимир Пильгуй поделился мнением о неудачном старте казанского «Рубина» в чемпионате России.

- Почему надежды на уверенный старт «Рубина» не оправдались? Это связано с приходом нового тренера. Сейчас в команде происходят изменения, а то и полная перестройка. В связи с этим всякие организационные дела все еще влияют на игру.

Сложно сказать, сколько времени потребуется Бердыеву для «достройки» команды. Но в составе «Рубина» есть Сердар Азмун и многие другие футболисты, способные самостоятельно решить исход матча. То, что они потерпели несколько поражений, - скорее случайность, нежели закономерность.

Думаю, именно с матча против тульского «Арсенала» казанцы начнут свое восхождение, - сказал Пильгуй в интервью «Газете.Ru».

Напомним. что матч третьего тура чемпионата России между «Арсеналом» и «Рубином» состоится сегодня в Казани. Встреча начнется в 17:30 по московскому времени.

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