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Антон «Cooller» Синьгов стал игроком Natus Vincere по Quake Champions

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Natus Vincere заключила контракт с Антоном «Cooller» Синьговым. Игрок будет представлять организацию в дисциплине Quake Champions.

«Мы уже несколько месяцев присматривались к Quake Champions и, взвесив все «за» и «против», всё же решили выйти в новую для себя дисциплину. Выбор игрока дался нам легко, так как Cooller — настоящий чемпион, который определенно рождён, чтобы побеждать. Антон, добро пожаловать в нашу киберспортивную семью!» — прокомментировал CEO Natus Vincere Евгений Золотарёв.

Антон «Cooller» Синьгов: «Natus Vincere для меня — особенная организация. С момента её зарождения мы часто пересекались на чемпионатах IEM / DH и практически на всех из них проходили в финал. Тогда же мы с игроками состава Na`Vi по CS достаточно сблизились в плане поддержки и духа. Всегда, когда я играл важнейшие матчи в четвертьфиналах, полуфиналах и финалах, я знал, что за спиной стоят Edward, markeloff, Zeus, starix, ZeroGravity и ceh9. Поэтому Na`Vi — это что-то близкое и своё!

Хотелось бы выразить благодарность руководству Na`Vi за возможность быть частью великой организации. Несмотря на то, что на текущий момент она переживает не лучшие времена, она является топовой, и, надеюсь, я смогу внести свой вклад в её развитие! Мне хочется верить, что Quake Champions станет серьёзной профессиональной дисциплиной, на которую будет не жалко потратить несколько лет. Вперёд!»

Cooller – многократный чемпион крупных международных соревнований по Quake. За свою карьеру он выиграл более 300 000 долларов. Первым турниром для игрока станет открытый дуэльный чемпионат от MediaMarkt с призовым фондом в 300 000 рублей.

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