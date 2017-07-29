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Дмитрий Градиленко: В ЦСКА мало высококлассных игроков

Источник:  RT на русскомКомментарии

Бывший защитник «Спартака» Дмитрий Градиленко дал оценку состоянию ЦСКА.

- Считаю, у ЦСКА серьезных проблем нет. Матч на матч не приходится, и профессионализм футболиста проверяется его способностью играть на высоком уровне на протяжении всего чемпионата. Из того, что мы видели, можно сделать лишь один вывод: к сожалению, в клубе мало высокопрофессиональных игроков. Например, возьмем Виктора Васина. Он хороший защитник, но не топ-футболист. Пока что вся команда выглядит нестабильно, - сказал Градиленко в интервью RT.

Напомним, что в первых двух турах чемпионата России ЦСКА набрал три очка и занимает седьмую строчку в турнирной таблице РФПЛ. В третьем туре армейцы встречаются со «СКА-Хабаровск».

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