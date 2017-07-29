Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramViberYouTube
Футбол  Урал0 : 1Уфа
Футбол  Рубин- : -Арсенал Тула
Футбол  ЦСКА2 : 0СКА-Хабаровск
Футбол  Ахмат- : -Динамо
Результаты дня
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

«Адмирал» одержал волевую победу над сборной Южной Кореи

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Хоккеисты «Адмирала» на своей площадке одержали волевую победу над сборной Южной Кореи в первом контрольном матче команд со счетом 5:3.

Заброшенными шайбами у хозяев отметились Максим Казаков, Павел Махановский , Александр Горшков  и Виктор Александров, оформивший в этой встрече дубль.

«Адмирал» – Южная Корея – 5:3 (0:2, 2:1, 3:0).

Голы: 0:1 Ким Вон Джун (Ким Санг Вук, Ан Джин Хуи, 12.50, б.), 0:2 Чо Мин Хо (Ли Дон Ку, 16.24), 0:3 Шин Хюнг Юн (Ким Вон Юн, 24.42), 1:3 Казаков (Макаренко, 25.58), 2:3 Махановский (Воронин, Бутузов, 35.01, б.), 3:3 Александров (Блум, Горшков, 43.57, б.), 4:3 Александров (Горшков, 47.36), 5:3 Горшков (Махановский, 50.12).
Вратари: Бобков – Парк Сунг Йе.
Штраф: 4 – 10.


Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
«Хамам спуску не дадим!» Разбор самых наболевших судейских проблем в КХЛ«Хамам спуску не дадим!» Разбор самых наболевших судейских проблем в КХЛОткровенный разговор с главным арбитром КХЛ Алексеем Анисимовым – о том, как будут судить битвы наших клубов в грядущем сезоне.Марков подпишет двухлетний контракт с «Ак Барсом»Бывший защитник «Монреаля» Андрей Марков продолжит карьеру в КХЛ. Его новым клубом станет «Ак Барс».Почему «Монреаль» не предложил контракт Маркову? Или как КХЛ получила топ-игрокаПочему «Монреаль» не предложил контракт Маркову? Или как КХЛ получила топ-игрока«Монреаль» объявил, что Андрей Марков не получит контракт на новый сезон. Защитник-ветеран возвращается в КХЛ – видимо, это будет «Ак Барс».СКА откроет детскую школу в КарелииПланируется, что осенью 2017 года в городе Кондопога на базе Ледового дворца откроется детская хоккейная школа СКА, сообщает официальный сайт армейцев.НХЛ может поддержать Зарипова. Два клуба уже готовы дать ему контрактНХЛ может поддержать Зарипова. Два клуба уже готовы дать ему контрактРассказываем последние новости о том, что сейчас происходит с форвардом-ветераном Данисом Зариповым, который получил дисквалификацию.
Главные новости
Футбол
ЦСКА – «СКА-Хабаровск». Онлайн
Футбол
«Урал» – «Уфа». Онлайн
Футбол
«Рубин» - «Арсенал». Стартовые составы
Формула-1
Феттель завоевал поул-позишн на Гран-при Венгрии, Квят будет стартовать в гонке 13-м
Футбол
Уэсли Снейдер может стать игроком «Ниццы»
Футбол
Зинедин Зидан: Я доволен нынешним составом «Реала»
Футбол
Дмитрий Градиленко: В ЦСКА мало высококлассных игроков
Футбол
Владимир Пильгуй: «Рубин» начнет свое восхождение с матча против «Арсенала»
Бокс
Мурат Гассиев: Мои цели - победа на Всемирной суперсерии и пояс Лебедева
Футбол
Таски может обойтись «Трабзонспору» в 1,7 миллиона евро
все новости
Адмирал
Адмиралкалендарьстатистика
КХЛ
КХЛтаблицакалендарьстатистикатексты/новости