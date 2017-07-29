«Адмирал» одержал волевую победу над сборной Южной Кореи

читайте также

«Хамам спуску не дадим!» Разбор самых наболевших судейских проблем в КХЛ Откровенный разговор с главным арбитром КХЛ Алексеем Анисимовым – о том, как будут судить битвы наших клубов в грядущем сезоне.

Марков подпишет двухлетний контракт с «Ак Барсом» Бывший защитник «Монреаля» Андрей Марков продолжит карьеру в КХЛ. Его новым клубом станет «Ак Барс».

Почему «Монреаль» не предложил контракт Маркову? Или как КХЛ получила топ-игрока «Монреаль» объявил, что Андрей Марков не получит контракт на новый сезон. Защитник-ветеран возвращается в КХЛ – видимо, это будет «Ак Барс».

СКА откроет детскую школу в Карелии Планируется, что осенью 2017 года в городе Кондопога на базе Ледового дворца откроется детская хоккейная школа СКА, сообщает официальный сайт армейцев.