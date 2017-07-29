Зинедин Зидан: Я доволен нынешним составом «Реала»

Главный тренер «Реала» Зинедин Зидан признался, что доволен имеющимся у него составом.

- Я спокоен и доволен своим нынешним составом. У нас собрались сильнейшие, мы регулярно побеждаем и хотим продолжать в том же духе.

У нас действительно хороший состав, я не хочу ничего менять. На предсезонной подготовке отсутствует только Роналду.

Мы понимаем, что нас ждет тяжелый год. Все хотят побеждать, это здорово, - заявил Зидан.

Напомним, под руководством Зинедина Зидана «Реал» дважды победил в Лиге чемпионов.

Нынешним летом команды покинули атакующий полузащитник Хамес Родригес («Бавария») и нападающий Альваро Мората («Челси»).





