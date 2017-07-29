«Тосно»-м обыграл «Зенит»-м и одержал первую победу в сезоне
Источник: ФК «Зенит»Комментарии
«Тосно»-м в матче
3-го тура молодежного первенства обыграл «Зенит»-м со счетом 3:1.
У тосненцев отличились Владимир Шамин, Степан Костюков и Евгений
Сенин. У петербуржцев – Кирилл Макеев.
Напомним, в 4-м туре молодежка «Зенита» 5 июня примет «Спартак»-м,
молодежный состав команды из Ленинградской области в тот же день сыграет на
выезде с «Арсеналом»-м.
«Тосно»-м с 3 очками занимает 11-е место в турнирной таблице молодежного первенства, «Зенит»-м без набранных баллов идет четырнадцатым.
Матч
Тосно (мол) - Зенит (мол) - 3:1 (0:0)
Место и дата
29 июля 14:00, СК Нова Арена, Онлайн-трансляция
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