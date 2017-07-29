«Тосно»-м обыграл «Зенит»-м и одержал первую победу в сезоне

«Тосно»-м в матче 3-го тура молодежного первенства обыграл «Зенит»-м со счетом 3:1.

У тосненцев отличились Владимир Шамин, Степан Костюков и Евгений Сенин. У петербуржцев – Кирилл Макеев.

Напомним, в 4-м туре молодежка «Зенита» 5 июня примет «Спартак»-м, молодежный состав команды из Ленинградской области в тот же день сыграет на выезде с «Арсеналом»-м.

«Тосно»-м с 3 очками занимает 11-е место в турнирной таблице молодежного первенства, «Зенит»-м без набранных баллов идет четырнадцатым.