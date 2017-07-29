Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramViberYouTube
Футбол  Урал0 : 1Уфа
Футбол  Рубин- : -Арсенал Тула
Футбол  ЦСКА2 : 0СКА-Хабаровск
Футбол  Ахмат- : -Динамо
Результаты дня
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

«Тосно»-м обыграл «Зенит»-м и одержал первую победу в сезоне

Источник:  ФК «Зенит»Комментарии

«Тосно»-м в матче 3-го тура молодежного первенства обыграл «Зенит»-м со счетом 3:1.

У тосненцев отличились Владимир Шамин, Степан Костюков и Евгений Сенин. У петербуржцев – Кирилл Макеев.

Напомним, в 4-м туре молодежка «Зенита» 5 июня примет «Спартак»-м, молодежный состав команды из Ленинградской области в тот же день сыграет на выезде с «Арсеналом»-м.

«Тосно»-м с 3 очками занимает 11-е место в турнирной таблице молодежного первенства, «Зенит»-м без набранных баллов идет четырнадцатым.

Матч

Тосно (мол) - Зенит (мол) - 3:1 (0:0)

Место и дата

29 июля 14:00, СК Нова Арена, Онлайн-трансляция

Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
Уникальный игрок сборной Аргентины. За кого «Зенит» отдаст 16 миллионов евроУникальный игрок сборной Аргентины. За кого «Зенит» отдаст 16 миллионов евро«Советский спорт» – об очередном новичке «Зенита» Эмануэле Маммана, который знаком с Дриусси и вошел в историю сборной Аргентины.Не забивал 121 матч, но играет в «Ювентусе». Кого хотят «Зенит» и «Спартак»Не забивал 121 матч, но играет в «Ювентусе». Кого хотят «Зенит» и «Спартак»Этот футболист «Юве» был лучшим на Кубке Америки, мстил Месси и пытался выгнать тренера из сборной.«Словам Луческу стоит верить». Зенитовец ушел в «Тосно», чтобы попасть на ЧМ«Словам Луческу стоит верить». Зенитовец ушел в «Тосно», чтобы попасть на ЧМЗащитник Евгений Чернов рассказал, что подтолкнуло его к уходу в аренду, как ему пробиться на ЧМ-2018 и каким он запомнил Мирчу Луческу.«Зенит» тратит бешеные деньги на игроков, а «Спартак» готов к громкому трансферу«Зенит» тратит бешеные деньги на игроков, а «Спартак» готов к громкому трансферуВ рубрике «Пока вы спали» мы рассказываем о самых интересных событиях в российском футболе.Дмитрий Хохлов: Это был матч неиспользованных возможностейГлавный тренер «молодежки» «Динамо» прокомментировал ничью с командой «Ахмат» (0:0) в первенстве молодежных команд.
Главные новости
Футбол
ЦСКА – «СКА-Хабаровск». Онлайн
Футбол
«Урал» – «Уфа». Онлайн
Футбол
«Рубин» - «Арсенал». Стартовые составы
Формула-1
Феттель завоевал поул-позишн на Гран-при Венгрии, Квят будет стартовать в гонке 13-м
Футбол
Уэсли Снейдер может стать игроком «Ниццы»
Футбол
Зинедин Зидан: Я доволен нынешним составом «Реала»
Футбол
Дмитрий Градиленко: В ЦСКА мало высококлассных игроков
Футбол
Владимир Пильгуй: «Рубин» начнет свое восхождение с матча против «Арсенала»
Бокс
Мурат Гассиев: Мои цели - победа на Всемирной суперсерии и пояс Лебедева
Футбол
Таски может обойтись «Трабзонспору» в 1,7 миллиона евро
все новости
Тосно
Тоснокалендарьстатистика
Зенит
Зениткалендарьстатистика
Россия. Молодежное первенство
Россия. Молодежное первенствотаблицакалендарьстатистикатексты/новости