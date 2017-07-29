Уэсли Снейдер может стать игроком «Ниццы»
Источник: Voetbal InternationalКомментарии
33-летний голландский полузащитник Уэсли Снейдер может продолжить карьеру во французской «Ницце».
Напомним, по окончании сезона 2016/17 Снейдер покинул стамбульский «Галатасарай». В данный момент игрок находится в статусе свободного агента.
По данным голландских СМИ, «Ницца» уже ведет активные переговоры с полузащитником.
Снейдер выиграл Лигу чемпионов-2009/10 в составе миланского «Интера», и также дошел со сборной Голландии до финала чемпионата мира-2010 в ЮАР.
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