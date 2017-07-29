Уэсли Снейдер может стать игроком «Ниццы»

Нападающий мадридского «Атлетико» Антуан Гризманн попал в сферу интересов «Барселоны», которая ищет варианты возможной замены Неймару. Об этом сообщает Marca.

СМИ: Если Неймар уйдет, «Барселона» может купить Гризманна Нападающий мадридского «Атлетико» Антуан Гризманн попал в сферу интересов «Барселоны», которая ищет варианты возможной замены Неймару. Об этом сообщает Marca.

Таски может обойтись «Трабзонспору» в 1,7 миллиона евро Защитник московского «Спартака» Сердар Таски близок к переходу в турецкий «Трабзонспор».

«Советский спорт» – об очередном новичке «Зенита» Эмануэле Маммана, который знаком с Дриусси и вошел в историю сборной Аргентины.

Уникальный игрок сборной Аргентины. За кого «Зенит» отдаст 16 миллионов евро

Уникальный игрок сборной Аргентины. За кого «Зенит» отдаст 16 миллионов евро «Советский спорт» – об очередном новичке «Зенита» Эмануэле Маммана, который знаком с Дриусси и вошел в историю сборной Аргентины.

Нойштедтер может стать игроком московского «Спартака» Известный турецкий журналист Гекмен Озкан сообщил, что защитник «Фенербахче» Роман Нойштедтер продолжит карьеру в московском «Спартаке».