СМИ: Если Неймар уйдет, «Барселона» может купить Гризманна

Нападающий мадридского «Атлетико» Антуан Гризманн попал в сферу интересов «Барселоны», которая ищет варианты возможной замены Неймару. Об этом сообщает Marca.

По информации испанского издания, каталонцы готовы заплатить за француза 100 миллионов евро, которые прописаны в его контракте в качестве отступных.

Однако в ближайшее лето этот переход, скорее всего, не состоится. В июне форвард сборной Франции Антуан Гризманн поставил подпись под новым контрактом с «Атлетико», который рассчитан до 2022 года. Сам форвард объяснил свое решение продлить соглашение с клубом действием запрета УЕФА на регистрацию «Атлетико» новых игроков.

Напомним, наибольшую заинтересованность в покупке французского нападающего этим летом проявлял «Манчестер Юнайтед». Сообщалось, что английский клуб был готов заплатить за футболиста свыше ста миллионов евро.