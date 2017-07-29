Феттель завоевал поул-позишн на Гран-при Венгрии, Квят будет стартовать в гонке 13-м
Источник: «Советский спорт»Комментарии
Четырехкратный чемпион мира Себастьян Феттель на «Феррари» выиграл квалификацию в рамках Гран-при Венгрии-2017.
Второе время в квалификации показал напарник Феттеля по команде Кими Райкконен.
На втором ряду стартового поля расположились два пилота «Мерседеса»: Валттери Боттас и Льюис Хэмилтон.
INITIAL CLASSIFICATION (END OF QUALIFYING): A 48th career pole for Sebastian Vettel 👏 #Quali #HungarianGP 🇭🇺 #F1 pic.twitter.com/J3q2iQeRk6— Formula 1 (@F1) 29 июля 2017 г.
У Даниила Квята («Торо Россо») - 13-й результат.
Напомним, в личном зачете пилотов лидирует Феттель, но он всего на одно очко опережает Хэмилтона.
Гонка на автодроме «Хунгароринг» состоится 30 июля. Она стартует в 15:00 по Москве.
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