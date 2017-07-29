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Феттель завоевал поул-позишн на Гран-при Венгрии, Квят будет стартовать в гонке 13-м

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Четырехкратный чемпион мира Себастьян Феттель на «Феррари» выиграл квалификацию в рамках Гран-при Венгрии-2017.

Второе время в квалификации показал напарник Феттеля по команде Кими Райкконен.

На втором ряду стартового поля расположились два пилота «Мерседеса»: Валттери Боттас и Льюис Хэмилтон.

У Даниила Квята («Торо Россо») - 13-й результат.

Напомним, в личном зачете пилотов лидирует Феттель, но он всего на одно очко опережает Хэмилтона.

Гонка на автодроме «Хунгароринг» состоится 30 июля. Она стартует в 15:00 по Москве.


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