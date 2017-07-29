Салимгерей Расулов: Мэйвезер победит Макгрегора
Экс-чемпион лиги ACB в тяжелом весе Салимгерей Расулов считает, что Флойд Мэйвезер победит Конора Макгрегора в боксерском поединке.
- 26 августа Флойд
Мээйвезер и Конор Макгрегор проведут
боксерский поединок. Что это будет,
спорт или театр?
- И то, и другое. Без театра, они бы не смогли заработать огромные деньги. Если бы они не устраивали шоу, никому бы это интересно не было. В России у нас пока такого подхода к поединкам нет. Но в скором времени и мы их догоним в этом плане.
- То есть, лет
через пять есть шанс наблюдать за тем,
как вы с Денисом Гольцовым прилюдно
ругаетесь?
- Ну почему бы за 100 миллионов долларов не ругаться (смеется)? Можно поругаться, а после боя помириться. Они же в США все так делают.
- Есть ли у
Макгрегора шанс одержать победу?
- Шанс будет, если Конор зацепит хорошим ударом Мэйвезера. Но Флойд ни одного боя не проиграл, и в этом бою, думаю, тоже одержит победу.