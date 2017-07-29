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Салимгерей Расулов: Мэйвезер победит Макгрегора

Сергей Ващенко
Сергей Ващенко
Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Экс-чемпион лиги ACB в тяжелом весе Салимгерей Расулов считает, что Флойд Мэйвезер победит Конора Макгрегора в боксерском поединке.

- 26 августа Флойд Мээйвезер и Конор Макгрегор проведут боксерский поединок. Что это будет, спорт или театр?
- И то, и другое. Без театра, они бы не смогли заработать огромные деньги. Если бы они не устраивали шоу, никому бы это интересно не было. В России у нас пока такого подхода к поединкам нет. Но в скором времени и мы их догоним в этом плане.

- То есть, лет через пять есть шанс наблюдать за тем, как вы с Денисом Гольцовым прилюдно ругаетесь?
- Ну почему бы за 100 миллионов долларов не ругаться (смеется)? Можно поругаться, а после боя помириться. Они же в США все так делают.

- Есть ли у Макгрегора шанс одержать победу?
- Шанс будет, если Конор зацепит хорошим ударом Мэйвезера. Но Флойд ни одного боя не проиграл, и в этом бою, думаю, тоже одержит победу.

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Сергей Ващенко
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