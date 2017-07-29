Команда Сколари проиграла в дерби Гуанчжоу
«Гуанчжоу Эвергранд»
в матче 19-го тура чемпионата Китая проиграл «Гуанчжоу Фули» со счетом 2:4.
За команду Луиса Фелипе Сколари отличились Юй Ханьчао и Гао
Линь. У «Фули» дублями отметились Эран Захави и Ренатиньо.
«Гуанчжоу Эвергранд» с 41 очком возглавляет турнирную
таблицу чемпионата Китая. На один балл от него отстает «Шанхай СИПГ», который
свой матч в 19-м туре проведет 30 июля. «Гуанчжоу Фули» с 30 очками идет шестым.
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