Команда Сколари проиграла в дерби Гуанчжоу

«Гуанчжоу Эвергранд»: Паулиньо очень важен для нас, мы не продадим его в «Барселону»

На официальном сайте китайского «Гуанчжоу Эвергранд» появилось сообщение об отказе продавать хавбека сборной Бразилии Паулиньо в «Барселону».