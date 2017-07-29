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Команда Сколари проиграла в дерби Гуанчжоу

Юрий Якушин
Источник:  «Советский спорт в Санкт-Петербурге»Комментарии

«Гуанчжоу Эвергранд» в матче 19-го тура чемпионата Китая проиграл «Гуанчжоу Фули» со счетом 2:4.

За команду Луиса Фелипе Сколари отличились Юй Ханьчао и Гао Линь. У «Фули» дублями отметились Эран Захави и Ренатиньо.

«Гуанчжоу Эвергранд» с 41 очком возглавляет турнирную таблицу чемпионата Китая. На один балл от него отстает «Шанхай СИПГ», который свой матч в 19-м туре проведет 30 июля. «Гуанчжоу Фули» с 30 очками идет шестым.

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