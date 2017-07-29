«Рубин» - «Арсенал». Стартовые составы

Главный тренер «Реала» Зинедин Зидан признался, что доволен имеющимся у него составом.

Зинедин Зидан: Я доволен нынешним составом «Реала» Главный тренер «Реала» Зинедин Зидан признался, что доволен имеющимся у него составом.

В матче третьего тура чемпионата России ЦСКА сыграет с командой «СКА-Хабаровск».

ЦСКА – «СКА-Хабаровск». Онлайн В матче третьего тура чемпионата России ЦСКА сыграет с командой «СКА-Хабаровск».

В матче третьего тура чемпионата России «Урал» сыграет с «Уфой».

«Урал» – «Уфа». Онлайн В матче третьего тура чемпионата России «Урал» сыграет с «Уфой».

Дмитрий Градиленко: В ЦСКА мало высококлассных игроков

Дмитрий Градиленко: В ЦСКА мало высококлассных игроков Бывший защитник «Спартака» Дмитрий Градиленко дал оценку состоянию ЦСКА.