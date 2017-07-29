Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramViberYouTube
Футбол  Урал1 : 1Уфа
Футбол  Рубин0 : 1Арсенал Тула
Футбол  ЦСКА2 : 0СКА-Хабаровск
Футбол  Ахмат- : -Динамо
Результаты дня
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

Салимгерей Расулов: Не знаю, как Александр Емельяненко подготовится к бою, он в тюрьме еще недавно сидел

Сергей Ващенко
Сергей Ващенко
Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Экс-чемпион лиги ACB в тяжелом весе Салимгерей Расулов — о дебюте Александра Емельяненко в лиге WFCA.

- Александр Емельяненко 27 сентября в Москве проведет бой в лиге WFCA против бразильца Джеронимо дос Сантоса. Что ждать от россиянина?
- Не знаю, как Александр подготовится, он в тюрьме еще недавно сидел. Джеронимо тоже последние бои проигрывает. Думаю, в этом бою Емельяненко победит. Дальнейшая карьера Александра зависит от того, какого соперника ему дадут.  

Кто будет бить Александра Емельяненко в сентябре? Вся информация о поединке

Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Сергей Ващенко
Сергей ВащенкоЗадай вопрос
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
Салимгерей Расулов: Мэйвезер победит МакгрегораЭкс-чемпион лиги ACB в тяжелом весе Салимгерей Расулов считает, что Флойд Мэйвезер победит Конора Макгрегора в боксерском поединке.Рашид Магомедов больше не будет выступать в UFCКак сообщает ТАСС, российский боец смешанного стиля легкой весовой категории Рашид Магомедов не будет больше выступать в промоушене UFC.Салимгерей Расулов: Был отравлен после того, как не «сдал» бой. Чуть не умерСалимгерей Расулов: Был отравлен после того, как не «сдал» бой. Чуть не умерИнтервью Салимгерея Расулова в преддверии турнира ACB в Грозном.Даниэль Кормье — Джон Джонс. Прогноз «Советского спорта»30 июля в Анахайме (США) состоится турнир UFC 214, в главном бою которого Даниэль Кормье будет защищать пояс чемпиона в полутяжелом весе от посягательств Джона Джонса.Александра Албу — Кайлин Керран. Прогноз «Советского спорта»30 июля в Анахайме (США) состоится турнир UFC 214, в рамках которого выступит россиянка Александра Албу.
Футбол
ЦСКА переиграл «СКА-Хабаровск» в матче 3-го тура РФПЛ
Футбол
«Уфа» на последних минутах упустила победу в матче с «Уралом»
MMA
Салимгерей Расулов: Не знаю, как Александр Емельяненко подготовится к бою, он в тюрьме еще недавно сидел
Формула-1
Феттель завоевал поул-позишн на Гран-при Венгрии, Квят будет стартовать в гонке 13-м
все новости
Александр Емельяненко
Александр Емельяненковсе новости
Смешанные единоборства
Смешанные единоборства