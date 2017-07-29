Салимгерей Расулов: Не знаю, как Александр Емельяненко подготовится к бою, он в тюрьме еще недавно сидел
Экс-чемпион лиги ACB в тяжелом весе Салимгерей Расулов — о дебюте Александра Емельяненко в лиге WFCA.
- Александр
Емельяненко 27 сентября в Москве проведет
бой в лиге WFCA против
бразильца Джеронимо дос Сантоса. Что
ждать от россиянина?
- Не знаю, как Александр подготовится, он в тюрьме еще недавно сидел. Джеронимо тоже последние бои проигрывает. Думаю, в этом бою Емельяненко победит. Дальнейшая карьера Александра зависит от того, какого соперника ему дадут.
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