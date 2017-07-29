Салимгерей Расулов: Не знаю, как Александр Емельяненко подготовится к бою, он в тюрьме еще недавно сидел

Экс-чемпион лиги ACB в тяжелом весе Салимгерей Расулов — о дебюте Александра Емельяненко в лиге WFCA.

- Александр Емельяненко 27 сентября в Москве проведет бой в лиге WFCA против бразильца Джеронимо дос Сантоса. Что ждать от россиянина?

- Не знаю, как Александр подготовится, он в тюрьме еще недавно сидел. Джеронимо тоже последние бои проигрывает. Думаю, в этом бою Емельяненко победит. Дальнейшая карьера Александра зависит от того, какого соперника ему дадут.