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«Уфа» на последних минутах упустила победу в матче с «Уралом»

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Футболисты «Уфы» и «Урала» сыграли вничью в матче третьего тура чемпионата России со счетом 1:1.

На 17-й минуте матч счет открыл нигерийский нападающий «Уфы» Сильвестр Игбун. В самой концовке встречи счет сравнял защитник уральской команды Грегор Балажиц.

После этой игры «Уфа» набрала пять очков и занимает шестое место  в турнирной таблице РФПЛ. «Урал», имея в активе также пять очков, занимает седьмое место.

В следующем туре 54 августа «Уфа» на своем поле примет «Ахмат». Днем позже «Урал» на выезде сыграет с «Краснодаром».

Матч

Урал - Уфа - 1:1 (0:1)

Голы

Игбун 17 (0:1). Балажиц 88 (1:1).

Состав

Урал: Годзюр, Балажиц, Меркулов, Ароян, Григорьев, Емельянов (Бавин, 80), Фидлер (Ильин, 64), Бикфалви, Кулаков, Димитров (Чантурия, 74), Лунгу

Уфа: Беленов, Аликин, Йокич, Табидзе, Карп, Тумасян (Живоглядов, 22), Пауревич (Безденежных, 74), Игбун, Стоцкий, Засеев, Фатай (Сысуев, 78)

Предупреждения:

Ароян, 47; Емельянов, 79 - Тумасян, 7

Судья:

Сергей Карасёв (Россия)

Место и дата

29 июля 15:00, СКБ-Банк Арена, Текстовая трансляция

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