«Уфа» на последних минутах упустила победу в матче с «Уралом»
Футболисты «Уфы» и «Урала» сыграли вничью в матче третьего тура чемпионата России со счетом 1:1.
На 17-й минуте матч счет открыл нигерийский нападающий «Уфы» Сильвестр Игбун. В самой концовке встречи счет сравнял защитник уральской команды Грегор Балажиц.
После этой игры «Уфа» набрала пять очков и занимает шестое место в турнирной таблице РФПЛ. «Урал», имея в активе также пять очков, занимает седьмое место.
В следующем туре 54 августа «Уфа» на своем поле примет «Ахмат». Днем позже «Урал» на выезде сыграет с «Краснодаром».
Матч
Голы
Игбун 17 (0:1). Балажиц 88 (1:1).
Состав
Урал: Годзюр, Балажиц, Меркулов, Ароян, Григорьев, Емельянов (Бавин, 80), Фидлер (Ильин, 64), Бикфалви, Кулаков, Димитров (Чантурия, 74), Лунгу
Уфа: Беленов, Аликин, Йокич, Табидзе, Карп, Тумасян (Живоглядов, 22), Пауревич (Безденежных, 74), Игбун, Стоцкий, Засеев, Фатай (Сысуев, 78)
Предупреждения:
Ароян, 47; Емельянов, 79 - Тумасян, 7
Судья:
Сергей Карасёв (Россия)
Место и дата
29 июля 15:00, СКБ-Банк Арена, Текстовая трансляция