«Уфа» на последних минутах упустила победу в матче с «Уралом»

Футболисты «Уфы» и «Урала» сыграли вничью в матче третьего тура чемпионата России со счетом 1:1.

На 17-й минуте матч счет открыл нигерийский нападающий «Уфы» Сильвестр Игбун. В самой концовке встречи счет сравнял защитник уральской команды Грегор Балажиц.

После этой игры «Уфа» набрала пять очков и занимает шестое место в турнирной таблице РФПЛ. «Урал», имея в активе также пять очков, занимает седьмое место.

В следующем туре 54 августа «Уфа» на своем поле примет «Ахмат». Днем позже «Урал» на выезде сыграет с «Краснодаром».