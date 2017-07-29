ЦСКА переиграл «СКА-Хабаровск» в матче 3-го тура РФПЛ

Футболисты ЦСКА на своем поле переиграли «СКА-Хабаровск» в матче третьего тура чемпионата России со счетом 2:0.

Счет уже на четвертой минуте встречи открыл полузащитник московских армейцев Александр Головин, отправив мяч в пустые ворота после передачи пяткой Понтуса Вернблума. В конце первого тайма отличился Бибрас Натхо, реализовав 11-метровый удар, назначенный за снос Алана Дзагоева.

После этой встречи ЦСКА набрал шесть очков и поднялся на пятую строчку в турнирной таблице. «СКА-Хабаровск» потерпел третье поражение на старте чемпионата и занимает 16 место.

В следующем туре 6 августа ЦСКА дома примет казанский «Рубин». Днем ранее «СКА-Хабаровск» на выезде сыграет с «Локомотивом».