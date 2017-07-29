ЦСКА переиграл «СКА-Хабаровск» в матче 3-го тура РФПЛ
Футболисты ЦСКА на своем поле переиграли «СКА-Хабаровск» в матче третьего тура чемпионата России со счетом 2:0.
Счет уже на четвертой минуте встречи открыл полузащитник московских армейцев Александр Головин, отправив мяч в пустые ворота после передачи пяткой Понтуса Вернблума. В конце первого тайма отличился Бибрас Натхо, реализовав 11-метровый удар, назначенный за снос Алана Дзагоева.
После этой встречи ЦСКА набрал шесть очков и поднялся на пятую строчку в турнирной таблице. «СКА-Хабаровск» потерпел третье поражение на старте чемпионата и занимает 16 место.
В следующем туре 6 августа ЦСКА дома примет казанский «Рубин». Днем ранее «СКА-Хабаровск» на выезде сыграет с «Локомотивом».
Матч
ЦСКА - СКА-Хабаровск - 2:0 (2:0)
Голы
Головин 4 (1:0). Натхо 37 (2:0 - пен.).
Состав
ЦСКА: Акинфеев, Васин, Березуцкий В., Щенников, Фернандес, Игнашевич, Дзагоев (Витиньо, 66), Натхо, Вернблум, Головин (Кучаев, 83), Чалов (Жамалетдинов, 58)
СКА-Хабаровск: Криворучко, Наваловский (Габулов, 75), Эдиев, Гришко, Пуцко, Дедечко, Черевко, Друзин (Баляйкин, 38), Казанков, Корян (Кобялко, 67), Никифоров
Предупреждения:
Судья:
Кирилл Левников (Россия)
Место и дата
29 июля 15:00, ВЭБ-Арена, Текстовая трансляция