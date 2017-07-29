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ЦСКА переиграл «СКА-Хабаровск» в матче 3-го тура РФПЛ

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Футболисты ЦСКА на своем поле переиграли «СКА-Хабаровск» в матче третьего тура чемпионата России со счетом 2:0.

Счет уже на четвертой минуте встречи открыл полузащитник московских армейцев Александр Головин, отправив мяч в пустые ворота после передачи пяткой Понтуса Вернблума. В конце первого тайма отличился Бибрас Натхо, реализовав 11-метровый удар, назначенный за снос Алана Дзагоева.

После этой встречи ЦСКА набрал шесть очков и поднялся на пятую строчку в турнирной таблице. «СКА-Хабаровск» потерпел третье поражение на старте чемпионата и занимает 16 место.

В следующем туре 6 августа ЦСКА дома примет казанский «Рубин». Днем ранее «СКА-Хабаровск» на выезде сыграет с «Локомотивом».

Матч

ЦСКА - СКА-Хабаровск - 2:0 (2:0)

Голы

Головин 4 (1:0). Натхо 37 (2:0 - пен.).

Состав

ЦСКА: Акинфеев, Васин, Березуцкий В., Щенников, Фернандес, Игнашевич, Дзагоев (Витиньо, 66), Натхо, Вернблум, Головин (Кучаев, 83), Чалов (Жамалетдинов, 58)

СКА-Хабаровск: Криворучко, Наваловский (Габулов, 75), Эдиев, Гришко, Пуцко, Дедечко, Черевко, Друзин (Баляйкин, 38), Казанков, Корян (Кобялко, 67), Никифоров

Предупреждения:

нет - Эдиев, 35; Баляйкин, 44

Судья:

Кирилл Левников (Россия)

Место и дата

29 июля 15:00, ВЭБ-Арена, Текстовая трансляция

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