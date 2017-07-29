Кудрявцева и Родионова вышли в финал турнира в Наньчане в парном разряде
Российско-австралийская
пара Алла Кудрявцева/Арина Родионова стали финалистами турнира WTA JiangXi Open
в Наньчане в парном разряде.
В полуфинале Кудрявцева и Родионова, посеянные под четвертым номером, нанесли поражение первым сеяным Нао Хибино и Мию Като из Японии. Счет матча – 6:2, 6:1.
В финале соперницами Кудрявцевой и Родионовой станут представители Китая Цзян Синьюй и Тан Цяньхуэй.
Отметим, что на счету Кудрявцевой восемь титулов WTA в парном разряде, причем пять из них она выиграла с сестрой Арины – Анастасией Родионовой.
Наньчан (Китай)
Турнир WTA JiangXi Open
Призовой фонд 226 750
долларов
Открытые корты, хард
Парный разряд
½ финала
Алла Кудрявцева/Арина
Родионова (Россия/Австралия, 4) – Нао Хибино/Мию Като (Япония, 1) – 6:2, 6:1
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