Кудрявцева и Родионова вышли в финал турнира в Наньчане в парном разряде

Российско-австралийская пара Алла Кудрявцева/Арина Родионова стали финалистами турнира WTA JiangXi Open в Наньчане в парном разряде.

В полуфинале Кудрявцева и Родионова, посеянные под четвертым номером, нанесли поражение первым сеяным Нао Хибино и Мию Като из Японии. Счет матча – 6:2, 6:1.

В финале соперницами Кудрявцевой и Родионовой станут представители Китая Цзян Синьюй и Тан Цяньхуэй.

Отметим, что на счету Кудрявцевой восемь титулов WTA в парном разряде, причем пять из них она выиграла с сестрой Арины – Анастасией Родионовой.

Наньчан (Китай)

Турнир WTA JiangXi Open

Призовой фонд 226 750 долларов

Открытые корты, хард

Парный разряд

½ финала

Алла Кудрявцева/Арина Родионова (Россия/Австралия, 4) – Нао Хибино/Мию Като (Япония, 1) – 6:2, 6:1