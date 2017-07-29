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«Интер» переиграл «Челси» в матче Международного кубка чемпионов

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Футболисты «Интера» победили лондонский «Челси» в матче предсезонного турнира Международный кубок чемпионов со счетом 2:1.

У победителей отличились Стеван Йоветич и Иван Перишич. На 74-й минуте в свои ворота мяч отправил игрок миланской команды Жоффре Кондогбья.

Отметим, что «Интер» выиграл оба своих матча в Сингапуре, в то время как «Челси» дважды проиграл.

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