«Интер» переиграл «Челси» в матче Международного кубка чемпионов

Футболисты «Интера» победили лондонский «Челси» в матче предсезонного турнира Международный кубок чемпионов со счетом 2:1.

У победителей отличились Стеван Йоветич и Иван Перишич. На 74-й минуте в свои ворота мяч отправил игрок миланской команды Жоффре Кондогбья.

Отметим, что «Интер» выиграл оба своих матча в Сингапуре, в то время как «Челси» дважды проиграл.