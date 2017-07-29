Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramViberYouTube
Футбол  Урал1 : 1Уфа
Футбол  Рубин0 : 1Арсенал Тула
Футбол  ЦСКА2 : 0СКА-Хабаровск
Футбол  Ахмат- : -Динамо
Результаты дня
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

«Спартак» просматривает форвард «Стандарда» Бельфодиля

Источник:  Voetbal BelgieКомментарии

Форвард «Стандарда» Исхак Бельфодиль интересен «Спартаку», сообщает Voetbal Belgie.

25-летний алжирец, который также имеет французское гражданство, провел в «Стандарде» один сезон.

В зимнее трансферное окно он мог перейти в «Эвертон», но в итоге остался в Бельгии.

По данным источника, зимой интерес к Бельфодилю также проявляли «Спартак» и «Ганновер». Как раз скауты этих двух клубов будут просматривать форварда в матче первого тура чемпионата Бельгии с «Мехеленом».

Ранее Бельфодиль играл в «Лионе», «Болонье», «Парме», «Интере», «Ливорно», а также клубе «Бани Яс»  из ОАЭ.

В минувшем сезоне на его счету 11 голов в 25 матчах чемпионата Бельгии.

Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
Роман Бабаев: Пока абонементов на ЦСКА продано меньше, чем в прошлом сезоне. Но это не финальные цифрыГенеральный директор ЦСКА Роман Бабаев - о посещаемости домашних матчей ЦСКА.Виктор Гончаренко: В игре со СКА нас можно понять – в Афинах было очень жаркоГлавный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко – о матче против СКА-Хабаровск (2:0) в третьем туре РФПЛ.Алексей Поддубский: ЦСКА полностью нас переигралГлавный тренер СКА-Хабаровск Алексей Поддубский – о матче против ЦСКА в третьем туре РФПЛ (0:2).ВИДЕО ДНЯ. Кондогбиа забил в свои ворота с центра поляПолузащитник «Интера» Жоффре Кондогбиа стал автором курьезного автогола в матче Международного кубка чемпионов с «Челси» (2:1) в Сингапуре.«Уфа» - провинциальный топ, «Урал» - красавцы. У-дерби закончилось вничью«Уфа» - провинциальный топ, «Урал» - красавцы. У-дерби закончилось вничьюВ матче 3-го тура РФПЛ «Уфа» на выезде поделила очки с екатеринбургским «Уралом».
Футбол
ЦСКА переиграл «СКА-Хабаровск» в матче 3-го тура РФПЛ
Футбол
«Уфа» на последних минутах упустила победу в матче с «Уралом»
MMA
Салимгерей Расулов: Не знаю, как Александр Емельяненко подготовится к бою, он в тюрьме еще недавно сидел
Формула-1
Феттель завоевал поул-позишн на Гран-при Венгрии, Квят будет стартовать в гонке 13-м
все новости
Эвертон
Эвертонкалендарьстатистика
Спартак
Спартаккалендарьстатистика
Стандард
Стандардкалендарьстатистика
Ганновер 96
Ганновер 96календарьстатистика
Исхак Бельфодиль
Исхак Бельфодильвсе новости
Чемпионат Германии
Чемпионат Германиитаблицакалендарьстатистикатексты/новости
Россия. Премьер-лига
Россия. Премьер-лигатаблицакалендарьстатистикатексты/новости
Чемпионат Англии
Чемпионат Англиитаблицакалендарьстатистикатексты/новости
Возможные трансферы
Возможные трансферы