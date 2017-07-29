«Спартак» просматривает форвард «Стандарда» Бельфодиля
Источник: Voetbal BelgieКомментарии
Форвард «Стандарда»
Исхак Бельфодиль интересен «Спартаку», сообщает Voetbal Belgie.
25-летний алжирец, который также имеет французское гражданство, провел в «Стандарде» один сезон.
В зимнее трансферное окно он мог перейти в «Эвертон», но в итоге остался в Бельгии.
По данным источника, зимой интерес к Бельфодилю также проявляли «Спартак» и «Ганновер». Как раз скауты этих двух клубов будут просматривать форварда в матче первого тура чемпионата Бельгии с «Мехеленом».
Ранее Бельфодиль играл в «Лионе», «Болонье», «Парме», «Интере», «Ливорно», а также клубе «Бани Яс» из ОАЭ.
В минувшем сезоне на его счету 11 голов в 25 матчах чемпионата Бельгии.
Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически