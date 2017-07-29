«Спартак» просматривает форвард «Стандарда» Бельфодиля

Форвард «Стандарда» Исхак Бельфодиль интересен «Спартаку», сообщает Voetbal Belgie.

25-летний алжирец, который также имеет французское гражданство, провел в «Стандарде» один сезон.

В зимнее трансферное окно он мог перейти в «Эвертон», но в итоге остался в Бельгии.

По данным источника, зимой интерес к Бельфодилю также проявляли «Спартак» и «Ганновер». Как раз скауты этих двух клубов будут просматривать форварда в матче первого тура чемпионата Бельгии с «Мехеленом».

Ранее Бельфодиль играл в «Лионе», «Болонье», «Парме», «Интере», «Ливорно», а также клубе «Бани Яс» из ОАЭ.

В минувшем сезоне на его счету 11 голов в 25 матчах чемпионата Бельгии.