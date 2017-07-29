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ВИДЕО ДНЯ. Кондогбиа забил в свои ворота с центра поля

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Полузащитник «Интера» Жоффре Кондогбиа стал автором курьезного автогола в матче Международного кубка чемпионов с «Челси» (2:1) в Сингапуре.

На 74-й минуте 24-летний француз решил отыграться с вратарем Даниэле Панделли и отдал пас назад верхом, но сделал это очень сильно и просто перекинул вышедшего из ворот голкипера.

К этому моменту счет был 2:0 в пользу итальянцев после голов форварда Стевана Йоветича и полузащитника Ивана Перишича. В итоге, «Интер» сохранил победный счет.

Добавим, что «нерадзурри» одержали две победы в Сингупаре. Ранее «Интер» нанес поражение «Баварии» (2:0). «Челси» же, наоборот, проиграл чемпионам Германии (2:3).

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