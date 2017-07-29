Алексей Поддубский: ЦСКА полностью нас переиграл
Главный тренер «СКА-Хабаровск» Алексей Поддубский – о матче против ЦСКА в третьем туре РФПЛ (0:2).
- Что тут скажешь? ЦСКА нас полностью переиграл. Не получилось то, что мы планировали. После быстрого гола появилась нервозность. Замена Друзина на 38-й минуте? Нет, это не признание ошибки. Просто человек задохнулся. Конечно, после ФНЛ ребятам непросто играть в РФПЛ. Перед матчем говорил с ними, пытался убрать нервозность – не получилось. Будем искать усиления в атаку, - говорил Поддубский.
Матч
ЦСКА - СКА-Хабаровск - 2:0 (2:0)
Голы
Головин 4 (1:0). Натхо 37 (2:0 - пен.).
Состав
ЦСКА: Акинфеев, Васин, Березуцкий В., Щенников, Фернандес, Игнашевич, Дзагоев (Витиньо, 66), Натхо, Вернблум, Головин (Кучаев, 83), Чалов (Жамалетдинов, 58)
СКА-Хабаровск: Криворучко, Наваловский (Габулов, 75), Эдиев, Гришко, Пуцко, Дедечко, Черевко, Друзин (Баляйкин, 38), Казанков, Корян (Кобялко, 67), Никифоров
Предупреждения:
Судья:
Кирилл Левников (Россия)
Место и дата
29 июля 15:00, ВЭБ-Арена, Текстовая трансляция