Виктор Гончаренко: В игре со СКА нас можно понять – в Афинах было очень жарко

Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко – о матче против СКА-Хабаровск (2:0) в третьем туре РФПЛ.

- Первый тайм очень хорошо провели – было много атака, высоко встречали соперника, многое получалось. Вторую половину провели менее активно. Можно понять – в Афинах была жара и здесь – тоже душно. Игра Чалова? Он должен был несколько по-другому открываться.