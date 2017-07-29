Виктор Гончаренко: В игре со СКА нас можно понять – в Афинах было очень жарко
Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко – о матче против СКА-Хабаровск (2:0) в третьем туре РФПЛ.
- Первый тайм очень хорошо провели – было много атака, высоко встречали соперника, многое получалось. Вторую половину провели менее активно. Можно понять – в Афинах была жара и здесь – тоже душно. Игра Чалова? Он должен был несколько по-другому открываться.
Матч
ЦСКА - СКА-Хабаровск - 2:0 (2:0)
Голы
Головин 4 (1:0). Натхо 37 (2:0 - пен.).
Состав
ЦСКА: Акинфеев, Васин, Березуцкий В., Щенников, Фернандес, Игнашевич, Дзагоев (Витиньо, 66), Натхо, Вернблум, Головин (Кучаев, 83), Чалов (Жамалетдинов, 58)
СКА-Хабаровск: Криворучко, Наваловский (Габулов, 75), Эдиев, Гришко, Пуцко, Дедечко, Черевко, Друзин (Баляйкин, 38), Казанков, Корян (Кобялко, 67), Никифоров
Предупреждения:
Судья:
Кирилл Левников (Россия)
Место и дата
29 июля 15:00, ВЭБ-Арена, Текстовая трансляция