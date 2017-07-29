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Себастьян Феттель: Мы довольны нынешним положением «Феррари» и помним, где были год назад

Источник:  Sky SportsКомментарии

Пилот «Феррари» Себастьян Феттель прокомментировал свою победу в квалификации 11-го этапа чемпионата мира Гран-при Венгрии на трассе «Хунгароринг».

«На протяжении всего дня машина работала невероятно. Мы сделали хороший шаг вперед. Мне очень нравится эта трасса. Машина ведет себя правильно, вокруг много людей, и светит солнце – это то, что нужно.

Первый ряд стартовой решетки – отличное достижение для нас. С нетерпением ждем завтрашней гонки.

Мы упорно работаем. Предыдущая гонка сложилась для нас не лучшим образом. Теперь мы здесь и постараемся показать свой максимум. Мы довольны нашим текущим положением и помним, где мы были 12 месяцев назад.

Главную задачу мы будем решать завтра, так что пока мы еще ничего не выиграли, но довольны тем, что сделали», – приводит Sky Sports слова Феттеля.

Напомним, после десяти этапов сезона Феттель лидирует в общем зачете, опережая на одно очко Льюиса Хэмилтона из «Мерседеса».

Гонка Гран-при Венгрии пройдет в воскресенье. Начало – 15:00 (мск).

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