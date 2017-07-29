Роман Бабаев: Пока абонементов на ЦСКА продано меньше, чем в прошлом сезоне. Но это не финальные цифры

Генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев - о посещаемости домашних матчей ЦСКА.

- Нет грусти, что на матч против СКА пришло относительно мало людей? Не заполнилась даже фанатская трибуна.

- Слукавлю, если скажу, что не переживаем по этому поводу. Но мы делаем все возможное. Появилась очень хорошая фан-зона рядом с юго-западной башней, организовываем развлекательную программу, анимацию, фуд-корты. Наверное, все на дачу поехали – купаться, жара все-таки. Но, конечно, хотелось бы, чтобы приходило больше болельщиков.

- Есть цифры по проданным абонементам на матчи ЦСКА?

- Продали около 8 тысяч. Это меньше, чем в прошлом сезоне, но, думаю, это не финальная цифра. Только на второй круг прошлого сезона было дополнительно продано две тысячи абонементов.