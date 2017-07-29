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Роналдиньо: Неймару нужно поступить так, как велит ему сердце

Источник:  A BolaКомментарии

Бывший полузащитник «ПСЖ» и «Барселоны» Роналдиньо высказался о возможном переходе форварда каталонцев Неймара во французский клуб.

На пресс-конференции в городе Тегусигальпе (Гондурас) 37-летнего бразильца попросила дать совет своему соотечественнику.

«Я могу сказать только одно: чтобы быть счастливым, ему нужно слушать голос своего сердца», – приводит A Bola слова Роналдиньо.

Напомним, «ПСЖ» может выкупить 25-летнего бразильца у «Барселоны» за рекордную в истории цену – 222 миллиона евро. При этом трансфер остается под вопросом в связи с тем, что заплатив такую компенсацию, вице-чемпионы Франции могут нарушить правила финансового fair play.

Добавим, что на ближайшие десять лет Роналдиньо стал послом «Барселоны».

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