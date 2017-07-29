Роман Бабаев: Сегодня был не день Федора Чалова
Источник: «Советский спорт»Комментарии
Генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев - об игре Федора Чалова против СКА-Хабаровск (2:0) в третьем туре РФПЛ.
- У Федора Чалова было много моментов, в том числе три выхода один на один, но голов он сегодня не забил.
- Можно сказать, это был не день Чалова. Так бывает. Он очень большой объем работы проделал в Афинах при тяжелейших климатических условиях. Думаю, ему сегодня немного не хватило свежести. Плюс надо отдать должное вратарю, он тоже себя проявил, - говорит Бабаев.
- Сегодня вообще был не день молодежи – Тимур Жамалетдинов тоже имел момент, но не забил.
- Да, мог сыграть получше. Но ничего страшного, надеюсь, все впереди.
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