Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramViberYouTube
Футбол  Урал1 : 1Уфа
Футбол  Рубин2 : 1Арсенал Тула
Футбол  ЦСКА2 : 0СКА-Хабаровск
Футбол  Ахмат- : -Динамо
Результаты дня
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

Роман Бабаев: Сегодня был не день Федора Чалова

Артем Терентьев
Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев - об игре Федора Чалова против СКА-Хабаровск (2:0) в третьем туре РФПЛ.

- У Федора Чалова было много моментов, в том числе три выхода один на один, но голов он сегодня не забил.
- Можно сказать, это был не день Чалова. Так бывает. Он очень большой объем работы проделал в Афинах при тяжелейших климатических условиях. Думаю, ему сегодня немного не хватило свежести. Плюс надо отдать должное вратарю, он тоже себя проявил, - говорит Бабаев.

- Сегодня вообще был не день молодежи – Тимур Жамалетдинов тоже имел момент, но не забил.
- Да, мог сыграть получше. Но ничего страшного, надеюсь, все впереди.

Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
Курбан Бердыев: Мои эмоции? Я стал немного другимГлавный тренер «Рубина» Курбан Бердыев после матча третьего тура премьер-лиги с «Арсеналом» (2:1) рассказал, как его команде удалось переломить ход игры.«Рубин» одержал волевую победу над «Арсеналом»«Рубин» одержал победу над «Арсеналом» (2:1) в матче третьего тура премьер-лиги на «Казань Арене» в Казани.Атака эконом-класса. Что не так с ЦСКА?Атака эконом-класса. Что не так с ЦСКА?Автор «Советского Спорта» разбирается в том, чего не достаёт армейцам, чтобы с полным правом считаться одними из фаворитов текущего сезона.Валерий Масалитин: С такой игрой «СКА-Хабаровск» сложно будет остаться в премьер-лигеБывший нападающий ЦСКА Валерий Масалитин рассказал, что «СКА-Хабаровск» необходимо усилить состав, чтобы сохранить место в РФПЛ.Роман Бабаев: Пока ЦСКА продал меньше абонементов, чем в прошлом сезонеРоман Бабаев: Пока ЦСКА продал меньше абонементов, чем в прошлом сезонеГенеральный директор ЦСКА Роман Бабаев после игры против СКА-Хабаровск (2:0) – о малой посещаемости домашних матчей армейцев.
Формула-1
Себастьян Феттель: Мы довольны нынешним положением «Феррари» и помним, где были год назад
Футбол
Виктор Гончаренко: В игре со СКА нас можно понять – в Афинах было очень жарко
Футбол
Алексей Поддубский: ЦСКА полностью нас переиграл
Футбол
ВИДЕО ДНЯ. Кондогбиа забил в свои ворота с центра поля
все новости
ЦСКА
ЦСКАкалендарьстатистика
Федор Чалов
Федор Чаловвсе новости
Роман Бабаев
Роман Бабаеввсе новости
Россия. Премьер-лига
Россия. Премьер-лигатаблицакалендарьстатистикатексты/новости