Задоров хочет контракт с «Колорадо» на 3 миллиона долларов

По информации журналиста BSN Denver Адриана Дэтера, защитник Никита Задоров намерен зарабатывать в год 2,75-3 млн долларов. В свою очередь «Эваланш» предлагают хоккеисту зарплату 2 млн долларов.

I'm hearing Zadorov asking for $2.75-$3 million, Avs offering $2 mil. I have to believe they can bridge gap — Adrian Dater (@adater) 29 июля 2017 г.

Ранее агент защитника Александр Тыжных рассказал, что если игрок не придет к соглашению с «Колорадо», то будет обсуждать возможность выступления в КХЛ.

Добавим, что в прошлом сезоне 22-летний защитник провел в НХЛ 56 матчей и набрал 10 (0+10) очков при показателе полезности -20.