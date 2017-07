Задоров хочет контракт с «Колорадо» на 3 миллиона долларов

По информации журналиста BSN Denver Адриана Дэтера, защитник Никита Задоров намерен зарабатывать в год 2,75-3 млн долларов. В свою очередь «Эваланш» предлагают хоккеисту зарплату 2 млн долларов.

I'm hearing Zadorov asking for $2.75-$3 million, Avs offering $2 mil. I have to believe they can bridge gap