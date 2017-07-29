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Задоров хочет контракт с «Колорадо» на 3 миллиона долларов

Источник:  Twitter.comКомментарии

По информации журналиста BSN Denver Адриана Дэтера, защитник Никита Задоров намерен зарабатывать в год 2,75-3 млн долларов. В свою очередь «Эваланш» предлагают хоккеисту зарплату 2 млн долларов.

Ранее агент защитника Александр Тыжных рассказал, что если игрок не придет к соглашению с «Колорадо», то будет обсуждать возможность выступления в КХЛ.

Добавим, что в прошлом сезоне 22-летний защитник провел в НХЛ 56 матчей и набрал 10 (0+10) очков при показателе полезности -20.

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