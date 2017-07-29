«Лион» заинтересован в продаже Мамманы «Зениту»

Президент «Лиона» Жан-Мишель Олас оценил вероятность перехода аргентинского защитника Эмануэля Мамманы в «Зенит».

- С момента перехода из «Ривер Плейта» его стоимость выросла в два раза. Он третий или четвертый центральный защитник в иерархии нашего главного тренера, так что это предложение нам интересно, - приводит слова Оласа Eurosport со ссылкой на колонку президента в L'Equipe.

Напомним, ранее французские СМИ сообщили, что «Зенит» заплатит за аргентинца 16 миллионов евро. Летом петербургский клуб приобрел еще двух игроков из Аргентины: полузащитник Леандро Паредеса и нападающего Себастьяна Дриусси.

Маммана стал игроком «Лиона» летом 2016 года. За его трансфер французский клуб заплатил «Ривер Плейту» 7,5 миллионов евро. В Лиге 1 защитник провел 17 матчей и забил один гол.

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