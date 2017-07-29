Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramViberYouTube
Футбол  Урал1 : 1Уфа
Футбол  Рубин2 : 1Арсенал Тула
Футбол  ЦСКА2 : 0СКА-Хабаровск
Футбол  Ахмат- : -Динамо
Результаты дня
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

«Лион» заинтересован в продаже Мамманы «Зениту»

Источник:  Eurosport.frКомментарии

Президент «Лиона» Жан-Мишель Олас оценил вероятность перехода аргентинского защитника Эмануэля Мамманы в «Зенит».

- С момента перехода из «Ривер Плейта» его стоимость выросла в два раза. Он третий или четвертый центральный защитник в иерархии нашего главного тренера, так что это предложение нам интересно, - приводит слова Оласа Eurosport со ссылкой на колонку президента в L'Equipe.

Напомним, ранее французские СМИ сообщили, что «Зенит» заплатит за аргентинца 16 миллионов евро. Летом петербургский клуб приобрел еще двух игроков из Аргентины: полузащитник Леандро Паредеса и нападающего Себастьяна Дриусси.

Маммана стал игроком «Лиона» летом 2016 года. За его трансфер французский клуб заплатил «Ривер Плейту» 7,5 миллионов евро. В Лиге 1 защитник провел 17 матчей и забил один гол.

Уникальный игрок сборной Аргентины. За кого «Зенит» отдаст 16 миллионов евро

Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
«Тосно»-м обыграл «Зенит»-м и одержал первую победу в сезоне«Тосно»-м в матче 3-го тура молодежного первенства обыграл «Зенит»-м со счетом 3:1.Уникальный игрок сборной Аргентины. За кого «Зенит» отдаст 16 миллионов евроУникальный игрок сборной Аргентины. За кого «Зенит» отдаст 16 миллионов евро«Советский спорт» – об очередном новичке «Зенита» Эмануэле Маммане, который знаком с Дриусси и вошел в историю сборной Аргентины.Не забивал 121 матч, но играет в «Ювентусе». Кого хотят «Зенит» и «Спартак»Не забивал 121 матч, но играет в «Ювентусе». Кого хотят «Зенит» и «Спартак»Этот футболист «Юве» был лучшим на Кубке Америки, мстил Месси и пытался выгнать тренера из сборной.«Словам Луческу стоит верить». Зенитовец ушел в «Тосно», чтобы попасть на ЧМ«Словам Луческу стоит верить». Зенитовец ушел в «Тосно», чтобы попасть на ЧМЗащитник Евгений Чернов рассказал, что подтолкнуло его к уходу в аренду, как ему пробиться на ЧМ-2018 и каким он запомнил Мирчу Луческу.«Зенит» тратит бешеные деньги на игроков, а «Спартак» готов к громкому трансферу«Зенит» тратит бешеные деньги на игроков, а «Спартак» готов к громкому трансферуВ рубрике «Пока вы спали» мы рассказываем о самых интересных событиях в российском футболе.
Формула-1
Себастьян Феттель: Мы довольны нынешним положением «Феррари» и помним, где были год назад
Футбол
Виктор Гончаренко: В игре со СКА нас можно понять – в Афинах было очень жарко
Футбол
Алексей Поддубский: ЦСКА полностью нас переиграл
Футбол
ВИДЕО ДНЯ. Кондогбиа забил в свои ворота с центра поля
все новости
Зенит
Зениткалендарьстатистика
Лион
Лионкалендарьстатистика
Эмануэль Маммана
Эмануэль Мамманавсе новости