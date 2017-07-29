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Четыре легионера «Барыса» дали согласие на получение казахстанского гражданства

Источник:  «Литер»Комментарии

Президент «Барыса» Аскар Шопобаев рассказал о курсе на омоложение астанинской команды.

– В межсезонье мы работали на омоложение состава и постарались привлечь в команду как можно больше казахстанских хоккеистов. Даже легионеров мы старались брать с расчетом на перспективу.

В Астану переехали два канадца: 24-летний защитник Даррен Диц («Техас Старз») и 26-летний нападающий Линден Вей («Стоктон Хит»). Эти хоккеисты занимали лидирующие позиции в АХЛ.

Состав «Барыса» также пополнили два перспективных российских игрока: форвард Дмитрий Шевченко (21 год) и Алексей Маклюков (23 года). Они успели поиграть в системе ОХК «Динамо» (Москва).

Хочу отметить, что вся эта четверка дала согласие на натурализацию и в перспективе каждый из них сможет выступить в составе национальной сборной Казахстана по хоккею с шайбой, – цитирует Шопобаева «Литер».

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