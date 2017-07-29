Валерий Масалитин: С такой игрой «СКА-Хабаровск» сложно будет остаться в премьер-лиге

Бывший нападающий ЦСКА Валерий Масалитин рассказал, что «СКА-Хабаровск» необходимо усилить состав, чтобы сохранить место в РФПЛ.

- С такой игрой, конечно, сложно будет остаться в премьер-лиге. Нужно делать выводы, очевидно, что необходимо усилить состав. Но здесь же все идет от того, какой у клуба бюджет. Понятно же, что не каждый поедет за небольшие деньги играть в Хабаровск, и клуб исходит из того, что есть. Что поделать, если у нас такая страна большая, что люди больше в небе времени проводят, чем на поле играют? Тут нам всем вообще надо спасибо сказать, что на Дальнем Востоке у нас есть футбол такого уровня, - передает слова Масалитина «Р-Спорт».

Напомним, что в первых трех турах чемпионата России «СКА-Хабаровск» потерпел три поражения и занимает последнее место в турнирной таблице РФПЛ.

