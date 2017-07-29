Кими Райкконен: Подпортил свой круг, затормозив на поребрике

Пилот «Феррари» Кими Райкконен оценил свое второе место в квалификации 11-го этапа чемпионата мира Гран-при Венгрии на трассе «Хунгароринг».

«Мой лучший круг на самом деле получился не очень хорошим. Начало было хорошим, конец – тоже неплохим. Но на шикане я затормозил на внешней стороне поребрика и немного потерял машину. Там я и подпортил свой круг.

Время все равно получилось приличным, и его хватило для второго места, но я все же немного расстроен. Я чувствовал, что могу спокойно завершить его, но не сделал это», – приводит Sky Sports слова Райкконена.

Напомним, финн проиграл 0,168 секунды своему партнеру по «Феррари» Себастьяну Феттелю.

Гонка Гран-при Венгрии пройдет в воскресенье. Начало – 15:00 (мск).