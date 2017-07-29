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Валттери Боттас: «Хунгароринг» отлично подходит «Феррари»

Источник:  Sky SportsКомментарии

Пилот «Мерседеса» Валттери Боттас подвел итоги квалификации 11-го этапа чемпионата мира Гран-при Венгрии на трассе «Хунгароринг», которую он завершил на третьем месте.

«Весь уикенд «Феррари» была быстрой. Мы знали, что в квалификации все будут рядом, но опередить их станет непросто. Сегодня они одержали победу. «Хунгароринг» отлично подходит «Феррари», а нам по-прежнему нужно работать, чтобы быть успешными на таких трассах. Но посмотрим, что будет завтра.

Очевидно, что мы выступаем не так, как хотим. Впрочем, гонка будет длинной, и все возможно», – приводит Sky Sports слова Боттаса.

Напомним, пилоты «Феррари» Себастьян Феттель и Кими Райкконен будут стартовать с первой линии, а два «Мерседеса» – Боттаса и Льюиса Хэмилтона – вслед за ними.

Гонка Гран-при Венгрии пройдет в воскресенье. Начало – 15:00 (мск).

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