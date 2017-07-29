«Рубин» одержал волевую победу над «Арсеналом»
«Рубин» одержал
победу над «Арсеналом» (2:1) в матче третьего тура премьер-лиги на «Казань
Арене» в Казани.
Гости открыли счет на 34-й минуте, когда после передачи защитника Кирилла Комбарова форвард Игорь Шевченко слета отправил мяч в ворота.
В перерыве главный тренер «Рубина» Курбан Бердыев выпустил на замену иранца Сердара Азмуна. Игра в два форварда помогла хозяевам переломить ход матча. Сначала на 60-й минуте камерунец Алекс Сонг забил ответный мяч после розыгрыша углового. А на 74-й минуте Азмун заработал пенальти в борьбе с защитником из Замбии Стоппила Сунзу. Хорват Мийо Цакташ был точен с 11 метров.
Таким образом, «Рубин» одержал первую победу после возвращения в клуб Бердыева, набрал три очка и догнал «Арсенал».
В четвертом туре 6 августа «Рубин» сыграет в гостях с ЦСКА, а «Арсенал» в этот же день примет в Туле «Тосно».
Премьер-лига
3-й тур
Матч
Голы
Шевченко 34 (0:1). Сонг 60 (1:1). Цакташ 75 (2:1 - пен.).
Состав
Рубин: Рыжиков, Набиуллин, Санчес (Азмун, 46), Гранат, Кузьмин (Бауэр, 44), Карадениз, Цакташ (Рочина, 84), Оздоев, Камболов, Сонг, Жонатас
Арсенал: Габулов, Сунзу, Комбаров, Григалава (Денисов, 14), Ткачёв, Александров, Боурчану, Берхамов (Горбатенко, 69), Джорджевич (Сикоев, 86), Шевченко
Предупреждения:
Гранат, 51; Камболов, 86 - Александров, 58; Шевченко, 65
Судья:
Владимир Москалёв (Россия)
Место и дата
29 июля 17:30, Казань Арена, Онлайн-трансляция