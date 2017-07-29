«Рубин» одержал волевую победу над «Арсеналом»

«Рубин» одержал победу над «Арсеналом» (2:1) в матче третьего тура премьер-лиги на «Казань Арене» в Казани.

Гости открыли счет на 34-й минуте, когда после передачи защитника Кирилла Комбарова форвард Игорь Шевченко слета отправил мяч в ворота.

В перерыве главный тренер «Рубина» Курбан Бердыев выпустил на замену иранца Сердара Азмуна. Игра в два форварда помогла хозяевам переломить ход матча. Сначала на 60-й минуте камерунец Алекс Сонг забил ответный мяч после розыгрыша углового. А на 74-й минуте Азмун заработал пенальти в борьбе с защитником из Замбии Стоппила Сунзу. Хорват Мийо Цакташ был точен с 11 метров.

Таким образом, «Рубин» одержал первую победу после возвращения в клуб Бердыева, набрал три очка и догнал «Арсенал».

В четвертом туре 6 августа «Рубин» сыграет в гостях с ЦСКА, а «Арсенал» в этот же день примет в Туле «Тосно».

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