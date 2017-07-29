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«Рубин» одержал волевую победу над «Арсеналом»

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«Рубин» одержал победу над «Арсеналом» (2:1) в матче третьего тура премьер-лиги на «Казань Арене» в Казани.

Гости открыли счет на 34-й минуте, когда после передачи защитника Кирилла Комбарова форвард Игорь Шевченко слета отправил мяч в ворота.

В перерыве главный тренер «Рубина» Курбан Бердыев выпустил на замену иранца Сердара Азмуна. Игра в два форварда помогла хозяевам переломить ход матча. Сначала на 60-й минуте камерунец Алекс Сонг забил ответный мяч после розыгрыша углового. А на 74-й минуте Азмун заработал пенальти в борьбе с защитником из Замбии Стоппила Сунзу. Хорват Мийо Цакташ был точен с 11 метров.

Таким образом, «Рубин» одержал первую победу после возвращения в клуб Бердыева, набрал три очка и догнал «Арсенал».

В четвертом туре 6 августа «Рубин» сыграет в гостях с ЦСКА, а «Арсенал» в этот же день примет в Туле «Тосно».

Премьер-лига

3-й тур

Матч

Рубин - Арсенал - 2:1 (0:1)

Голы

Шевченко 34 (0:1). Сонг 60 (1:1). Цакташ 75 (2:1 - пен.).

Состав

Рубин: Рыжиков, Набиуллин, Санчес (Азмун, 46), Гранат, Кузьмин (Бауэр, 44), Карадениз, Цакташ (Рочина, 84), Оздоев, Камболов, Сонг, Жонатас

Арсенал: Габулов, Сунзу, Комбаров, Григалава (Денисов, 14), Ткачёв, Александров, Боурчану, Берхамов (Горбатенко, 69), Джорджевич (Сикоев, 86), Шевченко

Предупреждения:

Гранат, 51; Камболов, 86 - Александров, 58; Шевченко, 65

Судья:

Владимир Москалёв (Россия)

Место и дата

29 июля 17:30, Казань Арена, Онлайн-трансляция

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