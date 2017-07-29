Курбан Бердыев: Мои эмоции? Я стал немного другим
Главный тренер «Рубина»
Курбан Бердыев после матча третьего тура премьер-лиги с «Арсеналом» (2:1)
рассказал, как его команде удалось переломить ход игры.
«Выпустили Азмуна, перестроили всю игру, всю тактику. Ребята, можно сказать, играли с листа, но у них был опыт по прошлому сезону.
Пока нам не хватает реализации. Игроки это знают и много работают над этим на тренировках. Мои эмоции? Я стал немного другим», – сказал Бердыев в интервью телеканалу «Наш футбол».
Напомним, «Рубин» проигрывал после первого тайма, но во втором – забил два гола и одержал первую победу в нынешнем сезоне. Голы у команды забили камерунец Алекс Сонг и хорват Мийо Цакташ.
Матч
Голы
Шевченко 34 (0:1). Сонг 60 (1:1). Цакташ 75 (2:1 - пен.).
Состав
Рубин: Рыжиков, Набиуллин, Санчес (Азмун, 46), Гранат, Кузьмин (Бауэр, 44), Карадениз, Цакташ (Рочина, 84), Оздоев, Камболов, Сонг, Жонатас
Арсенал: Габулов, Сунзу, Комбаров, Григалава (Денисов, 14), Ткачёв, Александров, Боурчану, Берхамов (Горбатенко, 69), Джорджевич (Сикоев, 86), Шевченко
Предупреждения:
Гранат, 51; Камболов, 86 - Александров, 58; Шевченко, 65
Судья:
Владимир Москалёв (Россия)
Место и дата
29 июля 17:30, Казань Арена, Онлайн-трансляция