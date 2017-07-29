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Курбан Бердыев: Мои эмоции? Я стал немного другим

Источник:  «Наш футбол»Комментарии

Главный тренер «Рубина» Курбан Бердыев после матча третьего тура премьер-лиги с «Арсеналом» (2:1) рассказал, как его команде удалось переломить ход игры.

«Выпустили Азмуна, перестроили всю игру, всю тактику. Ребята, можно сказать, играли с листа, но у них был опыт по прошлому сезону.

Пока нам не хватает реализации. Игроки это знают и много работают над этим на тренировках. Мои эмоции? Я стал немного другим», – сказал Бердыев в интервью телеканалу «Наш футбол».

Напомним, «Рубин» проигрывал после первого тайма, но во втором – забил два гола и одержал первую победу в нынешнем сезоне. Голы у команды забили камерунец Алекс Сонг и хорват Мийо Цакташ.

Матч

Рубин - Арсенал - 2:1 (0:1)

Голы

Шевченко 34 (0:1). Сонг 60 (1:1). Цакташ 75 (2:1 - пен.).

Состав

Рубин: Рыжиков, Набиуллин, Санчес (Азмун, 46), Гранат, Кузьмин (Бауэр, 44), Карадениз, Цакташ (Рочина, 84), Оздоев, Камболов, Сонг, Жонатас

Арсенал: Габулов, Сунзу, Комбаров, Григалава (Денисов, 14), Ткачёв, Александров, Боурчану, Берхамов (Горбатенко, 69), Джорджевич (Сикоев, 86), Шевченко

Предупреждения:

Гранат, 51; Камболов, 86 - Александров, 58; Шевченко, 65

Судья:

Владимир Москалёв (Россия)

Место и дата

29 июля 17:30, Казань Арена, Онлайн-трансляция

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