Курбан Бердыев: Мои эмоции? Я стал немного другим

Главный тренер «Рубина» Курбан Бердыев после матча третьего тура премьер-лиги с «Арсеналом» (2:1) рассказал, как его команде удалось переломить ход игры.

«Выпустили Азмуна, перестроили всю игру, всю тактику. Ребята, можно сказать, играли с листа, но у них был опыт по прошлому сезону.

Пока нам не хватает реализации. Игроки это знают и много работают над этим на тренировках. Мои эмоции? Я стал немного другим», – сказал Бердыев в интервью телеканалу «Наш футбол».

Напомним, «Рубин» проигрывал после первого тайма, но во втором – забил два гола и одержал первую победу в нынешнем сезоне. Голы у команды забили камерунец Алекс Сонг и хорват Мийо Цакташ.