Миодраг Божович: Реализуй Джорджевич момент, при счете 2:0 игра была бы закончена
Главный тренер «Арсенала»
Миодраг Божович высказался о причинах поражения от «Рубина» (1:2) в матче
третьего тура премьер-лиги.
«Индивидуальные ошибки не позволили удержать победный счет. Если бы Джорджевич реализовал голевой момент, при счете 2:0 игра была бы закончена. Но когда не забиваешь – пропускаешь сам.
Мы собирались использовать простор, который появлялся у «Рубина». Могли забить три-четыре гола, но не сделали это и проиграли», – сказал Божович в эфире телеканала «Наш футбол».
Напомним, единственный гол «Арсенала» в первом тайме забил форвард Игорь Шевченко. После перерыва «Рубин» отыгрался и забил победный гол с пенальти.
Матч
Голы
Шевченко 34 (0:1). Сонг 60 (1:1). Цакташ 75 (2:1 - пен.).
Состав
Рубин: Рыжиков, Набиуллин, Санчес (Азмун, 46), Гранат, Кузьмин (Бауэр, 44), Карадениз, Цакташ (Рочина, 84), Оздоев, Камболов, Сонг, Жонатас
Арсенал: Габулов, Сунзу, Комбаров, Григалава (Денисов, 14), Ткачёв, Александров, Боурчану, Берхамов (Горбатенко, 69), Джорджевич (Сикоев, 86), Шевченко
Предупреждения:
Гранат, 51; Камболов, 86 - Александров, 58; Шевченко, 65
Судья:
Владимир Москалёв (Россия)
Место и дата
29 июля 17:30, Казань Арена, Онлайн-трансляция