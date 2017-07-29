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Миодраг Божович: Реализуй Джорджевич момент, при счете 2:0 игра была бы закончена

Источник:  «Наш футбол»Комментарии

Главный тренер «Арсенала» Миодраг Божович высказался о причинах поражения от «Рубина» (1:2) в матче третьего тура премьер-лиги.

«Индивидуальные ошибки не позволили удержать победный счет. Если бы Джорджевич реализовал голевой момент, при счете 2:0 игра была бы закончена. Но когда не забиваешь – пропускаешь сам.

Мы собирались использовать простор, который появлялся у «Рубина». Могли забить три-четыре гола, но не сделали это и проиграли», – сказал Божович в эфире телеканала «Наш футбол».

Напомним, единственный гол «Арсенала» в первом тайме забил форвард Игорь Шевченко. После перерыва «Рубин» отыгрался и забил победный гол с пенальти.

Матч

Рубин - Арсенал - 2:1 (0:1)

Голы

Шевченко 34 (0:1). Сонг 60 (1:1). Цакташ 75 (2:1 - пен.).

Состав

Рубин: Рыжиков, Набиуллин, Санчес (Азмун, 46), Гранат, Кузьмин (Бауэр, 44), Карадениз, Цакташ (Рочина, 84), Оздоев, Камболов, Сонг, Жонатас

Арсенал: Габулов, Сунзу, Комбаров, Григалава (Денисов, 14), Ткачёв, Александров, Боурчану, Берхамов (Горбатенко, 69), Джорджевич (Сикоев, 86), Шевченко

Предупреждения:

Гранат, 51; Камболов, 86 - Александров, 58; Шевченко, 65

Судья:

Владимир Москалёв (Россия)

Место и дата

29 июля 17:30, Казань Арена, Онлайн-трансляция

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