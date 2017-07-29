Миодраг Божович: Реализуй Джорджевич момент, при счете 2:0 игра была бы закончена

Главный тренер «Арсенала» Миодраг Божович высказался о причинах поражения от «Рубина» (1:2) в матче третьего тура премьер-лиги.

«Индивидуальные ошибки не позволили удержать победный счет. Если бы Джорджевич реализовал голевой момент, при счете 2:0 игра была бы закончена. Но когда не забиваешь – пропускаешь сам.

Мы собирались использовать простор, который появлялся у «Рубина». Могли забить три-четыре гола, но не сделали это и проиграли», – сказал Божович в эфире телеканала «Наш футбол».

Напомним, единственный гол «Арсенала» в первом тайме забил форвард Игорь Шевченко. После перерыва «Рубин» отыгрался и забил победный гол с пенальти.