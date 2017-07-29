«Арсенал» разгромил «Бенфику» в матче Кубка Эмиратов
Источник: «Советский спорт»Комментарии
В матче Кубка Эмиратов лондонский «Арсенал» разгромил
лиссабонскую «Бенфику» со счетом 5:2.
В составе победителей дубль оформил Тео Уолкотт и по разу
отличились Оливье Жиру и Алекс Ивоби, также в свои ворота мяч послал защитник гостевой
команды Лесандро Лопес, его партнеры по команде Эдуарду Сальвио и Франко Серви
отличились, забив в ворота Давида Оспины.
«Канониры» с восемью очками возглавляют турнирную таблицу
Кубка Эмиратов, на второй строчке расположилась «Севилья», в активе которой 4
очка, «Бенфика» с двумя баллами – третья. Замыкает квартет «РБ Лейпциг», с
нулем в графе баллы.
В следующем матче подопечные Арсена Венгера 30 июля сыграют с «Севильей», а «Бенфика» в этот же день встретится с «Лейпцигом».
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