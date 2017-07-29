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«Арсенал» разгромил «Бенфику» в матче Кубка Эмиратов

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

В матче Кубка Эмиратов лондонский «Арсенал» разгромил лиссабонскую «Бенфику» со счетом 5:2.

В составе победителей дубль оформил Тео Уолкотт и по разу отличились Оливье Жиру и Алекс Ивоби, также в свои ворота мяч послал защитник гостевой команды Лесандро Лопес, его партнеры по команде Эдуарду Сальвио и Франко Серви отличились, забив в ворота Давида Оспины.

«Канониры» с восемью очками возглавляют турнирную таблицу Кубка Эмиратов, на второй строчке расположилась «Севилья», в активе которой 4 очка, «Бенфика» с двумя баллами – третья. Замыкает квартет «РБ Лейпциг», с нулем в графе баллы.

В следующем матче подопечные Арсена Венгера 30 июля сыграют с «Севильей», а «Бенфика» в этот же день встретится с «Лейпцигом». 

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