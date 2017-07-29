Сборная России по пляжному футболу переиграла команду Белоруссии на этапе Евролиги в Москве
Источник: «Советский спорт»Комментарии
В матче второго тура третьего этапа Евролиги сборная России
в Москве обыграла команду Белоруссии со счетом 3:2.
В составе российской команды дубль оформил Антон Шкарин и
единожды отличился Юрий Крашенинников.
Следующий матч российские «пляжники» проведут 30 июля против
швейцарцев, которые ранее разгромили Грецию со счетом 8:1.
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