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Сборная России по пляжному футболу переиграла команду Белоруссии на этапе Евролиги в Москве

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

В матче второго тура третьего этапа Евролиги сборная России в Москве обыграла команду Белоруссии со счетом 3:2.

В составе российской команды дубль оформил Антон Шкарин и единожды отличился Юрий Крашенинников.

Следующий матч российские «пляжники» проведут 30 июля против швейцарцев, которые ранее разгромили Грецию со счетом 8:1.

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