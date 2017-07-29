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Олег Кузьмин: Когда забил Сонг, я думал, что мы повели

Максим Иванов
Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Капитан «Рубина» Олег Кузьмин дал комментарий после первой победы клуба в сезоне над «Арсеналом».

Первая победа, три очка. Тяжёлый матч?
—Да, тяжёлый матч. Отыгрываться всегда непросто, тем более с такими командами. Все очень рады и довольны, что одержали первую победу.

Почему в первом тайме почти ничего не получалось?
—Сложно говорить. Пока перестраиваемся на новую систему. Что-то не получается. Во втором тайме мы перестроились, играли по другой схеме. Так мы пытаемся наладить игру.

Какой момент стал переломным?
—Думаю, момент, когда мы смогли сравнять счёт. Честно говоря, я даже гола не видел. Я думал счёт 0:0 на самом деле. Когда забил Сонг, я думал, что мы повели.

Когда тяжелее играть – в такую погоду или когда -5, допустим?
—Я думаю, уж лучше пусть будет -5.

Где играть было сложнее – на крытой «Зенит Арене» на прошлой неделе или в сегодняшнюю духоту?
—И там, и там сложно. Просто сегодня погода была жарче.

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