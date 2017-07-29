Даниил Квят: Я наказан на три позиции, так что в гонке появится шанс, только если произойдет что-то неожиданное

Российский гонщик «Торо Россо» Даниил Квят прокомментировал наказание в три позиции на старте Гран-при Венгрии из-за блокировки Лэнса Стролла.

– На ваш взгляд, штраф справедливый?

– Нет, но мне ничего не остается, кроме как с этим смириться

– Как вы можете объяснить произошедшее?

– Я оказался за пределами трассы, к сожалению произошло недопонимание с командой, – приводит слова Квята F1news.ru. - Команда не предупредила меня, что сзади кто-то подъезжает – к сожалению, в результате произошло то, что произошло. В свободных заездах на такое никто не обращает внимания, но в квалификации за блокировку штрафуют. Обычно команда предупреждает меня о том, что нужно пропустить кого-то, но не в этот раз.

– На что вы рассчитываете в гонке?

– Не знаю. Я потерял еще три позиции, так что в гонке появится шанс, только если произойдет что-то неожиданное. В противном случае у меня не будет никаких шансов – я не знаю, чего ожидать. Конечно, я сделаю все, что в моих силах, постараюсь выжать максимум из резины – посмотрим, какой окажется наша стратегия по сравнению с остальными.

Напомним, в квалификации россиянин показал 13-й результат, но из-за штрафа будет стартовать с 8-го ряда стартового поля.