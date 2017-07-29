Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramViberYouTube
Футбол  Урал1 : 1Уфа
Футбол  Рубин2 : 1Арсенал Тула
Футбол  ЦСКА2 : 0СКА-Хабаровск
Футбол  Ахмат0 : 0Динамо
Результаты дня
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

Даниил Квят: Я наказан на три позиции, так что в гонке появится шанс, только если произойдет что-то неожиданное

Источник:  F1news.ruКомментарии

Российский гонщик «Торо Россо» Даниил Квят прокомментировал наказание в три позиции на старте Гран-при Венгрии из-за блокировки Лэнса Стролла.

– На ваш взгляд, штраф справедливый?
– Нет, но мне ничего не остается, кроме как с этим смириться

– Как вы можете объяснить произошедшее?
– Я оказался за пределами трассы, к сожалению произошло недопонимание с командой, – приводит слова Квята F1news.ru. - Команда не предупредила меня, что сзади кто-то подъезжает – к сожалению, в результате произошло то, что произошло. В свободных заездах на такое никто не обращает внимания, но в квалификации за блокировку штрафуют. Обычно команда предупреждает меня о том, что нужно пропустить кого-то, но не в этот раз.

– На что вы рассчитываете в гонке?
– Не знаю. Я потерял еще три позиции, так что в гонке появится шанс, только если произойдет что-то неожиданное. В противном случае у меня не будет никаких шансов – я не знаю, чего ожидать. Конечно, я сделаю все, что в моих силах, постараюсь выжать максимум из резины – посмотрим, какой окажется наша стратегия по сравнению с остальными.

Напомним, в квалификации россиянин показал 13-й результат, но из-за штрафа будет стартовать с 8-го ряда стартового поля. 

Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
Льюис Хэмилтон: Мы знали, что машины «Феррари» будут быстрыми в ВенгрииГонщик «Мерседеса» Льюис Хэмилтон прокомментировал итоги квалификации гран-при Венгрии, по итогам которой он занял четвертое место.Валттери Боттас: «Хунгароринг» отлично подходит «Феррари»Пилот «Мерседеса» Валттери Боттас подвел итоги квалификации 11-го этапа чемпионата мира Гран-при Венгрии на трассе «Хунгароринг», которую он завершил на третьем месте.Кими Райкконен: Подпортил свой круг, затормозив на поребрикеПилот «Феррари» Кими Райкконен оценил свое второе место в квалификации 11-го этапа чемпионата мира Гран-при Венгрии на трассе «Хунгароринг».Себастьян Феттель: Мы довольны нынешним положением «Феррари» и помним, где были год назадПилот «Феррари» Себастьян Феттель прокомментировал свою победу в квалификации 11-го этапа чемпионата мира Гран-при Венгрии на трассе «Хунгароринг».Феттель завоевал поул-позишн на Гран-при Венгрии, Квят будет стартовать в гонке 13-мЧетырехкратный чемпион мира Себастьян Феттель на «Феррари» выиграл квалификацию в рамках Гран-при Венгрии-2017.
Футбол
«Рубин» одержал волевую победу над «Арсеналом»
Футбол
Валерий Масалитин: С такой игрой «СКА-Хабаровск» сложно будет остаться в премьер-лиге
Футбол
«Лион» заинтересован в продаже Мамманы «Зениту»
Футбол
Роналдиньо: Неймару нужно поступить так, как велит ему сердце
все новости
Торо Россо
Торо Россокалендарьстатистика
Даниил Квят
Даниил Квятвсе новости
Гран-при Венгрии
Гран-при Венгрии
Формула-1
Формула-1таблицакалендарьстатистикатексты/новости