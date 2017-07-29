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«Динамо СПб» выиграло предсезонный турнир в Гродно

Источник:  «Советский спорт в Санкт-Петербурге»Комментарии

Петербургское «Динамо» заняло первое место на международном турнире памяти героя Белоруссии Александра Дубко, который проходил в Гродно.

По итогам трех игровых дней три команды - «Динамо», солигорский «Шахтер» и казахстанский «Бейбарыс» - набрали по шесть очков. Ни одной победы не одержали хозяева турнира «Неман». Победитель соревнований определился по разнице заброшенных и пропущенных шайб. У «Динамо» она составила 10-3, у «Шахтера» - 8-7, у «Бейбарыса» - 9-8.

С 31 июля по 6 августа подопечные Леонида Тамбиева будут тренироваться в Петербурге, а затем отправятся в финский Паюлахти. С 27 по 31 августа команда вернется в Петербург и выступит на турнире памяти Шилова, куда также приглашены новокузнецкий «Металлург», красноярский «Сокол», воскресенский «Химик» и ангарский «Ермак».

Напомним, в сезоне 2016/2017 «Динамо» дебютировало в ВХЛ. В регулярном чемпионате бело-голубые заняли 12-е место, а в плей-офф дошли до 1/4 финала, где уступили в семи матчах усть-каменогорскому «Торпедо». 

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