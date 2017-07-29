«Барселона» пожалуется на «ПСЖ» в УЕФА, если французы выкупят Неймара за 222 миллиона евро

«Барселона» намерена обратиться в УЕФА, если «Пари Сен-Жермен» примет решение заплатить за форварда Неймара сумму отступных в размере 222 миллионов евро, сообщает ESPN.

«Барселона» не собирается вести переговоры о продаже 25-летнего бразильца, которому во Франции предлагают зарплату в 30 миллионов евро в год после уплаты налогов. Таким образом, единственный шанс для «ПСЖ» приобрести Неймара – заплатить каталонцам прописанную в контракте игрока сумму отступных.

При этом в «Барселоне» считают, что ни один клуб не сможет заплатить за игрока 222 миллиона евро, не нарушив при этом правила финансового fair play. В этой связи, если трансфер осуществится, «Барселона» попросит УЕФА разобраться, откуда «ПСЖ» взял деньги на переход Неймара.

Напомним, в 2014 году УЕФА уже наказывал «ПСЖ» за нарушения финансового fair play. Французам было разрешено заявлять в Лигу чемпионов только по 21 игроку. Кроме того, клуб мог тратить на покупку новичков не больше 55 миллионов евро.