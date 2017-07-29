Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramViberYouTube
Футбол  Урал1 : 1Уфа
Футбол  Рубин2 : 1Арсенал Тула
Футбол  ЦСКА2 : 0СКА-Хабаровск
Футбол  Ахмат0 : 0Динамо
Результаты дня
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

«Барселона» пожалуется на «ПСЖ» в УЕФА, если французы выкупят Неймара за 222 миллиона евро

Источник:  ESPN FCКомментарии

«Барселона» намерена обратиться в УЕФА, если «Пари Сен-Жермен» примет решение заплатить за форварда Неймара сумму отступных в размере 222 миллионов евро, сообщает ESPN.

«Барселона» не собирается вести переговоры о продаже 25-летнего бразильца, которому во Франции предлагают зарплату в 30 миллионов евро в год после уплаты налогов. Таким образом, единственный шанс для «ПСЖ» приобрести Неймара – заплатить каталонцам прописанную в контракте игрока сумму отступных.

При этом в «Барселоне» считают, что ни один клуб не сможет заплатить за игрока 222 миллиона евро, не нарушив при этом правила финансового fair play. В этой связи, если трансфер осуществится, «Барселона» попросит УЕФА разобраться, откуда «ПСЖ» взял деньги на переход Неймара.

Напомним, в 2014 году УЕФА уже наказывал «ПСЖ» за нарушения финансового fair play. Французам было разрешено заявлять в Лигу чемпионов только по 21 игроку. Кроме того, клуб мог тратить на покупку новичков не больше 55 миллионов евро.

Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
«Лион» заинтересован в продаже Мамманы «Зениту»Президент «Лиона» Жан-Мишель Олас оценил вероятность перехода аргентинского защитника Эмануэля Мамманы в «Зенит».Роналдиньо: Неймару нужно поступить так, как велит ему сердцеБывший полузащитник «ПСЖ» и «Барселоны» Роналдиньо высказался о возможном переходе форварда каталонцев Неймара во французский клуб.«ПСЖ» должен будет выручить 110 миллионов евро от продажи своих игроковУЕФА хочет, чтобы «Пари Сен-Жермен» в случае приобретения форварда «Барселоны» Неймара выручил больше 110 миллионов евро от продажи своих игроков. Об этом сообщает RMC Sport.«Спартак» просматривает форвард «Стандарда» БельфодиляФорвард «Стандарда» Исхак Бельфодиль интересен «Спартаку», сообщает Voetbal Belgie.СМИ: Если Неймар уйдет, «Барселона» может купить ГризманнаНападающий мадридского «Атлетико» Антуан Гризманн попал в сферу интересов «Барселоны», которая ищет варианты возможной замены Неймару. Об этом сообщает Marca.
Футбол
«Рубин» одержал волевую победу над «Арсеналом»
Футбол
Валерий Масалитин: С такой игрой «СКА-Хабаровск» сложно будет остаться в премьер-лиге
Футбол
«Лион» заинтересован в продаже Мамманы «Зениту»
Футбол
Роналдиньо: Неймару нужно поступить так, как велит ему сердце
все новости
Барселона
Барселонакалендарьстатистика
ПСЖ
ПСЖкалендарьстатистика
Неймар
Неймарвсе новости
Чемпионат Франции
Чемпионат Франциитаблицакалендарьстатистикатексты/новости
Чемпионат Испании
Чемпионат Испаниитаблицакалендарьстатистикатексты/новости
Возможные трансферы
Возможные трансферы
УЕФА
УЕФА