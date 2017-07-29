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Мориц Бауэр: Такие игроки, как Азмун, могут изменить игру

Максим Иванов
Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Защитник «Рубина» Мориц Бауэр дал комментарий после победы над «Арсеналом».

– Как ощущения от того, что сегодня вы впервые в сезоне вышли на поле?
– Это было очень важно для меня. Сегодняшняя игра была действительно сложной для нас в том числе и из-за жаркой погоды. «Арсенал» очень хорошая команда. В первой половине они играли лучше вас. Эта победа важна как для нас, так и для тех, кто нас поддерживает. Мы набрали три очка, и надеемся, что не остановимся на этом.

– Можно назвать выход Азмуна ключевым моментом игры?
– Азмун сегодня провёл очень хорошую игру. Но важно, что у нас есть 25 игроков. Все 25 футболистов делают свою работу. Сегодня мы были хороши. Такие игроки, как Азмун, могут изменить игру, а это значит, что все важны.

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