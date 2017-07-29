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Льюис Хэмилтон: Мы знали, что машины «Феррари» будут быстрыми в Венгрии

Источник:  Autosport.com.ruКомментарии

Гонщик «Мерседеса» Льюис Хэмилтон прокомментировал итоги квалификации гран-при Венгрии, по итогам которой он занял четвертое место.

«Далеко не самый легкий уик-энд для нас. Машина вела себя довольно хорошо, и по ходу квалификации нам удавалось добиваться прибавки в скорости. Если не считать третий сегмент, мы проезжали довольно быстрые круги.

Удивлен ли я темпом «Феррари» Нет. Мы знали, что их машина будет быстрой здесь. Мы знаем, что у них хороший темп. Я не в курсе, привезли ли они обновления сюда, но мы на их фоне выглядели вполне нормально.

На этой трассе нельзя обгонять, поэтому в гонке мы будем ехать друг за другом поездом, если, конечно, команда не придумает что-то интересное в области стратегии», - приводит слова Хэмилтона Autosport.com.ru.

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