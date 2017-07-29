Хет-трик Цыганкова помог киевскому «Динамо» разгромить «Карпаты»
Источник: «Советский спорт»Комментарии
В матче третьего тура чемпионат Украины киевское «Динамо»
разгромило «Карпаты» со счетом 5:0.
В составе победителей хет-трик оформил Виктор Цыганков и по
разу отличились Виталий Буяльский и Дьемерси Мбокани.
Киевляне с девятью очками занимают первое место в турнирной
таблице, а «Карпаты» расположились на 11-й строчке, имея в активе один балл.
В следующем туре «Динамо» 6 августа сыграет с командой «Ворскла», а подопечные Серхио Наварро примут «Сталь Каменское».
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