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Хет-трик Цыганкова помог киевскому «Динамо» разгромить «Карпаты»

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

В матче третьего тура чемпионат Украины киевское «Динамо» разгромило «Карпаты» со счетом 5:0.

В составе победителей хет-трик оформил Виктор Цыганков и по разу отличились Виталий Буяльский и Дьемерси Мбокани.

Киевляне с девятью очками занимают первое место в турнирной таблице, а «Карпаты» расположились на 11-й строчке, имея в активе один балл.

В следующем туре «Динамо» 6 августа сыграет с командой «Ворскла», а подопечные Серхио Наварро примут «Сталь Каменское».

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