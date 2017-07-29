Фернандо Алонсо: Мы заранее знали, что сможем побороться за седьмое-восьмое места

Пилот «Макларена» Фернандо Алонсо прокомментировал итоги квалификации 11-го этапа чемпионата мира Гран-при Венгрии на трассе «Хунгароринг», которую он завершил на восьмом месте.

«Еще до приезда сюда мы знали, что на этой трассе можем составить конкуренцию и побороться за седьмое-восьмое места.

По ходу уикенда эти ожидания оправдались. Пока для команды все складывается позитивно, но в субботу очки не наберешь», – приводит Sky Sports слова Алонсо.

Отметим, что 36-летний испанец начнет гонку с седьмого места в связи с тем, что пилот «Рено» Нико Хюлькенберг потеряет три позиции на стартовой решетке.

Добавим, что второй пилот «Макларена» Стоффель Вандорн уйдет в гонку с восьмого места.

Гонка Гран-при Венгрии пройдет в воскресенье. Начало – 15:00 (мск).