Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramViberYouTube
Футбол  Урал1 : 1Уфа
Футбол  Рубин2 : 1Арсенал Тула
Футбол  ЦСКА2 : 0СКА-Хабаровск
Футбол  Ахмат2 : 0Динамо
Результаты дня
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

Фернандо Алонсо: Мы заранее знали, что сможем побороться за седьмое-восьмое места

Источник:  Sky SportsКомментарии

Пилот «Макларена» Фернандо Алонсо прокомментировал итоги квалификации 11-го этапа чемпионата мира Гран-при Венгрии на трассе «Хунгароринг», которую он завершил на восьмом месте.

«Еще до приезда сюда мы знали, что на этой трассе можем составить конкуренцию и побороться за седьмое-восьмое места.

По ходу уикенда эти ожидания оправдались. Пока для команды все складывается позитивно, но в субботу очки не наберешь», – приводит Sky Sports слова Алонсо.

Отметим, что 36-летний испанец начнет гонку с седьмого места в связи с тем, что пилот «Рено» Нико Хюлькенберг потеряет три позиции на стартовой решетке.

Добавим, что второй пилот «Макларена» Стоффель Вандорн уйдет в гонку с восьмого места.

Гонка Гран-при Венгрии пройдет в воскресенье. Начало – 15:00 (мск).

Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
Льюис Хэмилтон: Мы знали, что машины «Феррари» будут быстрыми в ВенгрииГонщик «Мерседеса» Льюис Хэмилтон прокомментировал итоги квалификации гран-при Венгрии, по итогам которой он занял четвертое место.Даниил Квят: Я наказан на три позиции, так что в гонке появится шанс, только если произойдет что-то неожиданноеРоссийский гонщик «Торо Россо» Даниил Квят прокомментировал наказание в три позиции на старте Гран-при Венгрии из-за блокировки Лэнса Стролла.Валттери Боттас: «Хунгароринг» отлично подходит «Феррари»Пилот «Мерседеса» Валттери Боттас подвел итоги квалификации 11-го этапа чемпионата мира Гран-при Венгрии на трассе «Хунгароринг», которую он завершил на третьем месте.Кими Райкконен: Подпортил свой круг, затормозив на поребрикеПилот «Феррари» Кими Райкконен оценил свое второе место в квалификации 11-го этапа чемпионата мира Гран-при Венгрии на трассе «Хунгароринг».Себастьян Феттель: Мы довольны нынешним положением «Феррари» и помним, где были год назадПилот «Феррари» Себастьян Феттель прокомментировал свою победу в квалификации 11-го этапа чемпионата мира Гран-при Венгрии на трассе «Хунгароринг».
Футбол
«Барселона» пожалуется на «ПСЖ» в УЕФА, если французы выкупят Неймара за 222 миллиона евро
Формула-1
Даниил Квят: Я наказан на три позиции, так что в гонке появится шанс, только если произойдет что-то неожиданное
Футбол
Сборная России по пляжному футболу переиграла команду Белоруссии на этапе Евролиги в Москве
Футбол
Курбан Бердыев: Мои эмоции? Я стал немного другим
все новости
МакЛарен
МакЛаренкалендарьстатистика
Фернандо Алонсо
Фернандо Алонсовсе новости
Гран-при Венгрии
Гран-при Венгрии
Формула-1
Формула-1таблицакалендарьстатистикатексты/новости