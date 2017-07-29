«Ахмат» - единственная команда РФПЛ, не пропустившая голов по итогам трех туров
В субботу в Грозном завершился матч третьего тура чемпионата России между «Ахматом» и московским «Динамо».
Игра завершилась со счетом 2:0 в пользу хозяев поля. Забитыми мячами отметились Магомед Митришев (80-я минута) и Родолфо (83-я минута, с пенальти).
Таким образом, команда Олега Кононова одержала третью победу в нынешнем чемпионате и лидирует в турнирной таблице, имея в своем активе девять очков.
Также добавим, что «Ахмат» - единственная команда РФПЛ, которая не пропустила ни одного гола.
1-й тур (16.07.17). «Ахмат» - «Амкар» - 1:0
2-й тур (23.07.17). «Ростов» - «Ахмат» - 0:1
3-й тур (29.07.17). «Ахмат» - «Динамо» - 2:0
Матч
Голы
Митришев 80 (1:0). Родолфо 83 (2:0 - пен.).
Состав
Ахмат: Городов, Родолфо (Бацуев, 87), Семёнов, Сампайо, Анхель, Уциев, Иванов, Мохаммади, Раванелли (Бериша, 61), Лео, Садаев (Митришев, 61)
Динамо: Шунин, Терехов С., Хольмен, Шуньич, Козлов, Ташаев, Сапета, Ионов, Соснин (Бечирай, 84), Луценко, Панченко (Вандерсон, 69)
Предупреждения:
Раванелли, 58; Анхель, 73 - Сапета, 19; Козлов, 77
Судья:
Владислав Безбородов (Россия)
Место и дата
29 июля 20:00, Ахмат-Арена, Текстовая трансляция