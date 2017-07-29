«Ахмат» обыграл «Динамо» и вышел в лидеры чемпионата

Юрий Калитвинцев: При счете 0:2 создали столько моментов, сколько у нас не было за две игры

Главный тренер «Динамо» Юрий Калитвинцев подвел итоги матча третьего тура с «Ахматом» (0:2) на «Ахмат Арене» в Грозном.