«Ахмат» обыграл «Динамо» и вышел в лидеры чемпионата
В матче третьего тура чемпионата России по футболу «Ахмат»
дома обыграл московское «Динамо» со счетом 2:0.
В составе победителей голами отметились Магомед Митришев, забивший на 80-й минуте и Родолфо, реализовавший пенальти спустя три минуты.
«Советский спорт» вел текстовую трансляцию этой встречи.
«Ахмат» с девятью очками возглавил турнирную таблицу, а «Динамо» расположилось на 13-й строчке, имея в активе одно очко.
В следующем туре грозненцы 5 августа на выезде сыграют с «Уфой», а подопечные Юрия Калитвинцева в этот же день примут «Амкар».
РФПЛ
3-й тур
Матч
Голы
Митришев 80 (1:0). Родолфо 83 (2:0 - пен.).
Состав
Ахмат: Городов, Родолфо (Бацуев, 87), Семёнов, Сампайо, Анхель, Уциев, Иванов, Мохаммади, Раванелли (Бериша, 61), Лео, Садаев (Митришев, 61)
Динамо: Шунин, Терехов С., Хольмен, Шуньич, Козлов, Ташаев, Сапета, Ионов, Соснин (Бечирай, 84), Луценко, Панченко (Вандерсон, 69)
Предупреждения:
Раванелли, 58; Анхель, 73 - Сапета, 19; Козлов, 77
Судья:
Владислав Безбородов (Россия)
Место и дата
29 июля 20:00, Ахмат-Арена, Текстовая трансляция