Защитник «Андерлехта» Нюйтинк перешел в «Удинезе»

Защитник бельгийского «Андерлехта» Брам Нюйтинк стал игроком «Удинезе», сообщает официальный сайт итальянского клуба.

27-летний голландец подписал контракт с «зебрами», рассчитанный до лета 2021 года. Сумма сделки не сообщается, но по информации авторитетного немецкого портала transfermarkt.de, бельгийцы выручили на продаже игрока не менее трех миллионов евро.

В прошлом сезоне Нюйтинк в составе пурпурно-белых принял участие в 44 матчах, забил один мяч, отдал одну результативную передачу и заработал семь желтых карточек.

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