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Евгений Марков: У Луческу было очень много разногласий с игроками «Зенита» на личностном уровне

Источник:  «Фонтанка»Комментарии

Нападающий «Тосно» Евгений Марков поделился мнением о работе Мирчи Луческу в петербургском «Зените».

– Удивились, что у него не получилось с «Зенитом»?
– Да, очень. Я много общаюсь с ребятами из основы «Зенита». Они были, мягко говоря, недовольны тренировочным процессом, тем, как он выстраивал общение с игроками. Очень много было моментов, которые не нравились футболистам. Это все очень меня удивляло, ведь у Луческу гигантский опыт, он столько лет успешно тренировал «Шахтер» и в Лиге чемпионов далеко проходил. Наверное, сказалось, что РФПЛ очень специфический чемпионат.

– Можно поподробнее, что именно игроков не устраивало в тренировках?
– Не-не-не, больше я вам ничего не скажу.

– А что тут такого. Он уже все равно ушел.
– Скажем так, у него было очень много разногласий с игроками на личностном уровне. Причем, не с одним, а с целой группой игроков, – цитирует Маркова «Фонтанка». 

Напомним, 23-летний нападающий - воспитанник Академии «Зенита». Марков ни разу не сыграл за основную команду и выступал за молодежный состав сине-бело-голубых, а также за «Зенит-2» в ФНЛ и ПФЛ. Зимой 2016 года форвард покинул «Зенит» и перешел в «Тосно», с которым по итогам сезона 2016/2017 вышел в премьер-лигу. Контракт игрока с дебютантом РФПЛ действует до 30 июня 2018 года.

Мирча Луческу возглавил сине-бело-голубых в мае 2016-го и проработал в команде год. Под руководством румына «Зенит» занял третье место в чемпионате России, дошел до 1/16 финала Лиги Европы и выиграл Суперкубок страны. 28 мая клуб расторг контракт с 72-летним тренером. Новым главным тренером команды стал Роберто Манчини.

30 июля «Тосно» и «Зенит» сыграют на «Петровском» в матче третьего тура РФПЛ. Начало игры в 20:00. 

«Словам Луческу стоит верить». Зенитовец ушел в «Тосно», чтобы попасть на ЧМ

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