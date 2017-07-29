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Юрий Калитвинцев: При счете 0:2 создали столько моментов, сколько у нас не было за две игры

Источник:  «Наш футбол»Комментарии

Главный тренер «Динамо» Юрий Калитвинцев подвел итоги матча третьего тура с «Ахматом» (0:2) на «Ахмат Арене» в Грозном.

«Результат справедлив. Они забили, мы – нет. Мы не пытались играть первым номером. Планом было затянуть соперника на свою половину поля и использовать оперативное пространство. Получалось, но не было концовки. В первом тайме были хорошие переходы, но ничем не завершались.

Когда вышли свежие игроки, мы раскрепостились и при счете 0:2 создали столько моментов, сколько у нас не было за две игры.

Мы понимаем свои ошибки. Обидно только, что потрачено столько сил, но малейшая расслабленность не позволила увезти очки», – сказал Калитвинцев в интервью телеканалу «Наш футбол».

Напомним, «Ахмат» забил два гола во втором тайме. Сначала форвард Магомед Митришев открыл счет, после чего заработал пенальти, который реализовал бразилец Родолфо.

Матч

Ахмат - Динамо - 2:0 (0:0)

Голы

Митришев 80 (1:0). Родолфо 83 (2:0 - пен.).

Состав

Ахмат: Городов, Родолфо (Бацуев, 87), Семёнов, Сампайо, Анхель, Уциев, Иванов, Мохаммади, Раванелли (Бериша, 61), Лео, Садаев (Митришев, 61)

Динамо: Шунин, Терехов С., Хольмен, Шуньич, Козлов, Ташаев, Сапета, Ионов, Соснин (Бечирай, 84), Луценко, Панченко (Вандерсон, 69)

Предупреждения:

Раванелли, 58; Анхель, 73 - Сапета, 19; Козлов, 77

Судья:

Владислав Безбородов (Россия)

Место и дата

29 июля 20:00, Ахмат-Арена, Текстовая трансляция

Голосование: Будет ли «Ахмат» бороться за еврокубки?

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