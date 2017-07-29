Юрий Калитвинцев: При счете 0:2 создали столько моментов, сколько у нас не было за две игры

Главный тренер «Динамо» Юрий Калитвинцев подвел итоги матча третьего тура с «Ахматом» (0:2) на «Ахмат Арене» в Грозном.

«Результат справедлив. Они забили, мы – нет. Мы не пытались играть первым номером. Планом было затянуть соперника на свою половину поля и использовать оперативное пространство. Получалось, но не было концовки. В первом тайме были хорошие переходы, но ничем не завершались.

Когда вышли свежие игроки, мы раскрепостились и при счете 0:2 создали столько моментов, сколько у нас не было за две игры.

Мы понимаем свои ошибки. Обидно только, что потрачено столько сил, но малейшая расслабленность не позволила увезти очки», – сказал Калитвинцев в интервью телеканалу «Наш футбол».

Напомним, «Ахмат» забил два гола во втором тайме. Сначала форвард Магомед Митришев открыл счет, после чего заработал пенальти, который реализовал бразилец Родолфо.