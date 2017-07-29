Юрий Калитвинцев: При счете 0:2 создали столько моментов, сколько у нас не было за две игры
Главный тренер «Динамо»
Юрий Калитвинцев подвел итоги матча третьего тура с «Ахматом» (0:2) на «Ахмат
Арене» в Грозном.
«Результат справедлив. Они забили, мы – нет. Мы не пытались играть первым номером. Планом было затянуть соперника на свою половину поля и использовать оперативное пространство. Получалось, но не было концовки. В первом тайме были хорошие переходы, но ничем не завершались.
Когда вышли свежие игроки, мы раскрепостились и при счете 0:2 создали столько моментов, сколько у нас не было за две игры.
Мы понимаем свои ошибки. Обидно только, что потрачено столько сил, но малейшая расслабленность не позволила увезти очки», – сказал Калитвинцев в интервью телеканалу «Наш футбол».
Напомним, «Ахмат» забил два гола во втором тайме. Сначала форвард Магомед Митришев открыл счет, после чего заработал пенальти, который реализовал бразилец Родолфо.
Матч
Голы
Митришев 80 (1:0). Родолфо 83 (2:0 - пен.).
Состав
Ахмат: Городов, Родолфо (Бацуев, 87), Семёнов, Сампайо, Анхель, Уциев, Иванов, Мохаммади, Раванелли (Бериша, 61), Лео, Садаев (Митришев, 61)
Динамо: Шунин, Терехов С., Хольмен, Шуньич, Козлов, Ташаев, Сапета, Ионов, Соснин (Бечирай, 84), Луценко, Панченко (Вандерсон, 69)
Предупреждения:
Раванелли, 58; Анхель, 73 - Сапета, 19; Козлов, 77
Судья:
Владислав Безбородов (Россия)
Место и дата
29 июля 20:00, Ахмат-Арена, Текстовая трансляция